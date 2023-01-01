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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 33
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 19
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Foreigner

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Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?



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Басист FOREIGNER Jeff Pilson в недавнем интервью ответил на вопрос о том, станет ли серия осенних концертов в Лас-Вегасе в 2024 году финалом для группы:

«Нет. Нет, нет. Ну, не обязательно. Мы еще не знаем точно. Но мы знаем, что собираемся дать восемь концертов в начале 2024 года, в конце марта и начале апреля, а затем у нас будет еще одно резидентство в конце 2024 года, в конце октября и начале ноября. Так что, да, довольно, довольно много выступлений в Вегасе в следующем году, что довольно волнительно. Но я не знаю, будет ли это последнее шоу или нет, но не исключено.

И то, что мы проводим прощальный тур, не означает, что мы полностью уходим на пенсию. Я имею в виду, что мы все еще можем иногда давать концерты - ну, знаете, специальные мероприятия или что-то еще. Просто это конец той ситуации, когда "девять месяцев в году ты в дороге"».




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