11 дек 2023



Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»



В рамках интервью с вокалистом FOREIGNER Kelly Hansen'ом, ведущий радиостанции KSHE 95 упрекнул его в том, что группа продлила свой прощальный тур ради концертов со STYX, на что получил следующий ответ:



«Я постоянно говорю, буквально в каждом интервью, на сцене во время шоу, на встречах, везде, где только можно, что мы всегда хотели провести двухлетнее прощальное турне, потому что за один год мы везде не успеем физически. Я говорил об этом повсюду. Конечно, я не могу повторять все подряд, каждый день, везде, постоянно, но я регулярно говорю это на протяжении всего времени. Так что если кто-то не видит дальше своего носа, то я ничем не могу ему помочь. Я всегда говорил об этом, поэтому в планах всегда было выступить в 2023 и 2024 годах. Дни гастролей по девять месяцев в году закончатся после 2024 года... И это конец, и я уверен, что после этого будут какие-то выступления, шоу или что-то еще, но времена гастролей по девять месяцев в году закончатся.



Я не из тех, кто выходит на сцену и говорит: "Это всего лишь на две недели", а потом, 10 лет спустя, я говорю то же самое. Я не такой, я никогда не был таким, и я никогда не выставлял себя таким образом. И если в прошлом году вы не слышали этого в любое другое время, извините, но я постоянно говорил, что это будет длиться два года».







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