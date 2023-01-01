Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
*Видео с последнего концерта KISS 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

9 июл 2023 : 		 JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER

7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER

8 июн 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после турне

1 июн 2023 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

19 май 2023 : 		 FOREIGNER с оркестром

7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»

15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур
Показать далее
| - |

|||| 11 дек 2023

Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»



zoom
В рамках интервью с вокалистом FOREIGNER Kelly Hansen'ом, ведущий радиостанции KSHE 95 упрекнул его в том, что группа продлила свой прощальный тур ради концертов со STYX, на что получил следующий ответ:

«Я постоянно говорю, буквально в каждом интервью, на сцене во время шоу, на встречах, везде, где только можно, что мы всегда хотели провести двухлетнее прощальное турне, потому что за один год мы везде не успеем физически. Я говорил об этом повсюду. Конечно, я не могу повторять все подряд, каждый день, везде, постоянно, но я регулярно говорю это на протяжении всего времени. Так что если кто-то не видит дальше своего носа, то я ничем не могу ему помочь. Я всегда говорил об этом, поэтому в планах всегда было выступить в 2023 и 2024 годах. Дни гастролей по девять месяцев в году закончатся после 2024 года... И это конец, и я уверен, что после этого будут какие-то выступления, шоу или что-то еще, но времена гастролей по девять месяцев в году закончатся.

Я не из тех, кто выходит на сцену и говорит: "Это всего лишь на две недели", а потом, 10 лет спустя, я говорю то же самое. Я не такой, я никогда не был таким, и я никогда не выставлял себя таким образом. И если в прошлом году вы не слышали этого в любое другое время, извините, но я постоянно говорил, что это будет длиться два года».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 215

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом