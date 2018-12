2 дек 2018



Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену



30 ноября в рамках тура FOREIGNER "Double Vision: Then And Now" оригинальные участники, Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood, Ian McDonald и Rick Wills присоединились к Mick'y Jones'y и FOREIGNER на сцене:



01. Cold As Ice



02. Head Games



03. Waiting For A Girl Like You



04. That Was Yesterday



05. Headknocker



06. Urgent



07. Juke Box Hero



lassic FOREIGNER lineup:



08. Feels Like The First Time



09. Double Vision



10. Blue Morning, Blue Day



11. Long, Long Way From Home



12. Dirty White Boy



Current and classic members performing together:



13. I Want To Know What Love Is



14. Hot Blooded







































+0 -1





просмотров: 110