Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"



В новом интервью The Jeremy White Show басист FOREIGNER Rick Wills высказал своё мнение о том, что бывший вокалист FOREIGNER Lou Gramm заявил, что жадность стала причиной того, что его не указали в качестве одного из авторов песни "I Want To Know What Love Is", ставшей хитом группы. Эта баллада, авторские права на которую принадлежат только гитаристу-основателю FOREIGNER Mick'y Jones'y, была выпущена в ноябре 1984 года в качестве сингла из пятого альбома "Agent Provocateur". Rick, в частности, сказал:



«В случае с "I Want To Know What Love Is" это была песня Mick'a. Это действительно так. Если быть до конца честным, то в то время Lou был немного раздражён, он часто говорил: "Слишком много баллад, Mick. Слишком мягко. Всё ориентировано на клавишные. Я хочу больше гитарного материала. Я хочу, чтобы он был гитарным и более роковым". И Mick в то время как раз шёл по этому пути. Он много сочинял на гитаре, но однажды обнаружил, что может делать это на клавишных, и вы заметите, если знаете музыкальную теорию, что его материал в основном состоит из диезов и бемолей, потому что он сочинял всё на черных клавишах... Таков его метод работы.



Mick и Lou отлично поработали вместе. У Mick'a обычно была музыкальная идея песни, в то время как у Lou часто было больше идей для текстов. И насколько я помню, и думаю, что я прав, говоря, что Mick полностью придумал "I Want To Know What Love Is", и он хотел, чтобы мы это донесли до слушателей. Подача была правильной. Это получилось не за одно мгновение, потребовалось некоторое время, чтобы сделать это правильно. Mick очень щепетильно относится к тому, как всё наслаивается, как всё устроено. И иногда этот процесс может показаться трудоёмким, но, тем не менее, это сработало».







