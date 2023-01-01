Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 28
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла н... 11
*JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 28
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»

15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

20 сен 2022 : 		 Пора ли FOREIGNER на пенсию?

4 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла

3 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER

23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях
Показать далее
| - |

|||| 7 май 2023

JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа



zoom
JEFF PILSON в рамках недавней беседы ответил на критику со стороны некоторых людей, считающих FOREIGNER просто кавер-группой, так как в ней нет никаких оригинальных участников:

«Знаете, что забавно? В интернете такое встречается, но это не так распространено, как вы предполагаете. И я на самом деле поражен, потому что когда мы играем, мы не получаем никаких негативных отзывов. Так что, конечно, люди будут говорить подобные вещи в Интернете. Достаточно одного-двух человек, чтобы создать впечатление, что их много.

Я говорю людям, что если у кого-то возникают проблемы с отсутствием оригинальных участников: "А знаете, я понимаю ваши претензии. Но приходите и посмотрите на группу. А потом вы скажете мне, справедливо мы поступили с FOREIGNER или нет". И я буду на тысячу процентов поддерживать то, что мы делаем!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 300

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом