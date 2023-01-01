7 май 2023



JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа



JEFF PILSON в рамках недавней беседы ответил на критику со стороны некоторых людей, считающих FOREIGNER просто кавер-группой, так как в ней нет никаких оригинальных участников:



«Знаете, что забавно? В интернете такое встречается, но это не так распространено, как вы предполагаете. И я на самом деле поражен, потому что когда мы играем, мы не получаем никаких негативных отзывов. Так что, конечно, люди будут говорить подобные вещи в Интернете. Достаточно одного-двух человек, чтобы создать впечатление, что их много.



Я говорю людям, что если у кого-то возникают проблемы с отсутствием оригинальных участников: "А знаете, я понимаю ваши претензии. Но приходите и посмотрите на группу. А потом вы скажете мне, справедливо мы поступили с FOREIGNER или нет". И я буду на тысячу процентов поддерживать то, что мы делаем!»







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