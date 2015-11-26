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Foreigner

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Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»



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В новом интервью с Энн Эриксон с Audio Ink Radio басист FOREIGNER Jeff Pilson ответил на вопрос о том, что вдохновляет группу продолжать создавать новую музыку после всех этих лет:

«Как и другие артисты, ты хочешь быть актуальным. У Мика Джонса [гитариста и основателя FOREIGNER] очень открытое отношение ко всему; он понимает, в каком положении находится рынок. Так что для него самое главное — чтобы эти песни были просто замечательными, вот и всё. Вряд ли он думает о том, станут ли они хитом или что-то в этом роде, потому что как знать... Но он хочет сделать их замечательными. И очень забавно смотреть на Мика, а потом остальная часть группы реагирует на это, потому что это действительно улучшает твою игру; ты должен улучшать свои навыки, чтобы сделать что-то действительно особенное. И это хорошо для тебя как для автора, это хорошо для тебя как музыканта и как продюсера. Каждый раз, когда мне выпадает возможность побыть с Миком, я ценю это, потому что он чудесный, замечательный чувак и потрясающий автор песен. В общем, нас волнует сама музыка, и так и должно быть».

Относительно секрета успеха FOREIGNER как группы Pilson сказал:

«Это, конечно же, песни. FOREIGNER никогда не были имиджевой группой, так что я бы сказал, что это определённо музыка. Я имею в виду, можно поговорить с людьми на улице, и ты встретишь много людей, которые на самом деле не знают названия FOREIGNER, но ты вряд ли найдёшь того, кто бы не слышал о "Cold As Ice" или "Hot Blooded" и тому подобном. Так что песни и музыка более известны, чем группа, что удивительно, потому что это даёт нам возможность продолжать гастролировать и выпускать новую музыку. Я имею в виду, что у FOREIGNER подобралась удивительная коллекция песен. Это удивительно, и это действительно так. У нас 16 песен из Топ 30. Сколько групп может похвастаться таким? Это действительно нечто особенное. Так что да — это музыка, которая связывает людей. И, конечно, люди влюбились в наши личности за эти годы, но я действительно думаю, что дело в музыке. И мне это нравится, потому что я тоже люблю музыку».

JEFF PILSON Says FOREIGNER





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