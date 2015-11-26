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*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Foreigner

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27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

28 фев 2020 : 		 Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES

22 фев 2020 : 		 Акустика от FOREIGNER

2 фев 2020 : 		 FOREIGNER на арфах

8 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

7 окт 2019 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе

24 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

9 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 янв 2019 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

2 дек 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

26 ноя 2018 : 		 Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто

13 ноя 2018 : 		 LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER

11 ноя 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

7 авг 2018 : 		 FOREIGNER выступили с хором студентов

4 авг 2018 : 		 JASON BONHAM присоединился на сцене к FOREIGNER

27 июн 2018 : 		 Все участники FOREIGNER соберутся вместе

22 июн 2018 : 		 LOU GRAMM не появился на шоу FOREIGNER
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Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!



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Вокалист FOREIGNER Kelly Hansen решил порадовать фанатов возможностью прикупить в свою коллекцию фрагменты его сценического облачения — все вырученные средства от продажи поступят в фонд Foreigner Crew.

FOREIGNER вЂ“ KELLY HANSEN Selling Stage Worn Pants And Sneakers



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

insane_clown


27 ноя 2020, 11:03		П...!

Claus


27 ноя 2020, 13:04		П...?

YNWA


27 ноя 2020, 13:19		П...$


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