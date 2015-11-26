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Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!



Вокалист FOREIGNER Kelly Hansen решил порадовать фанатов возможностью прикупить в свою коллекцию фрагменты его сценического облачения — все вырученные средства от продажи поступят в фонд Foreigner Crew.







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