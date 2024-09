сегодня



BON JOVI получил бриллиантовую награду



BON JOVI вручили бриллиантовую награду за продажу 10 миллионов единиц сингла “Livin’ on a Prayer”. До этого группа получила бриллиантовую награду за альбом Slippery When Wet. В активе группы более 72 миллионов проданных копий альбомов, среди которых Crossroads (7x Platinum) и синглы “Wanted Dead Or Alive” (6x Platinum), “You Give Love A Bad Name” (5x Platinum) и “It’s My Life” (3x Platinum).











