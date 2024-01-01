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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 50
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 22
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Bon Jovi

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11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

10 май 2024 : 		 RICHIE SAMBORA готов вернуться в BON JOVI

8 май 2024 : 		 JON BON JOVI о документальном фильме: «Там только правда»

5 май 2024 : 		 JON BON JOVI не хочет продавать каталог

16 апр 2024 : 		 JON BON JOVI о концертах после операции

12 апр 2024 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

1 апр 2024 : 		 JON BON JOVI: «На новой пластинке музыка излучает радость»

28 мар 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

18 мар 2024 : 		 JON BON JOVI о возможности воссоединения с RICHIE SAMBORA: «Эта дверь всегда будет открыта»

15 мар 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

13 мар 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

8 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

13 фев 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»

11 фев 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

9 фев 2024 : 		 JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом

4 фев 2024 : 		 SAMMY HAGAR и ORIANTHI исполнили хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 MAMMOTH WVH исполнил хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не встретились на MusiCares Person Of The Year

24 янв 2024 : 		 BON JOVI переиздают дебют

24 янв 2024 : 		 Документальный фильм о BON JOVI выйдет весной

23 янв 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI встретятся на MusiCares Person Of The Year

6 дек 2023 : 		 Новое видео BON JOVI
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BON JOVI выступили в ресторане



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8 июня Jon Bon Jovi выступил с BON JOVI на открытии своего нового ресторана в Нэшвилле, исполнив сет из пяти композиций:

"Blood on Blood"
"We Weren't Born To Follow"
"You Give Love A Bad Name"
"Born To Be My Baby"
"Legendary"

BON JOVI Play Surprise Show At Grand Opening Of JON BON JOVI's Nashville Bar / Restaurant; Setlist, Video




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