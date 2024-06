сегодня



BON JOVI выступили в ресторане



8 июня Jon Bon Jovi выступил с BON JOVI на открытии своего нового ресторана в Нэшвилле, исполнив сет из пяти композиций:



"Blood on Blood"

"We Weren't Born To Follow"

"You Give Love A Bad Name"

"Born To Be My Baby"

"Legendary"







