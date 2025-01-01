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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 173
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 138
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Bon Jovi

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BON JOVI готовит альбом дуэтов



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Jon Bon Jovi подтвердил изданию Sound On Sound, что планирует выпуск дуэтной версии альбома "Forever":

«Это альбом, которым мы очень гордимся, и я считаю его лучшей записью BON JOVI со времен «Lost Highway» или хотя бы «Have A Nice Day». Мы любим каждую песню на нем, и нам было очень приятно записывать этот альбом, но я просто не был готов давать концерты после восстановления после операции. Поэтому я обратился к нескольким друзьям и сказал: «Если вы, ребята, споете по одному куплету здесь и там, это даст этому замечательному альбому еще одну жизнь».

В дальнейшем я сосредоточусь на переиздании „Forever“ и, с Божьей помощью, вернусь к гастролям и проведу этот проект полностью».






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