BON JOVI готовит альбом дуэтов

Jon Bon Jovi подтвердил изданию Sound On Sound, что планирует выпуск дуэтной версии альбома "Forever":
«Это альбом, которым мы очень гордимся, и я считаю его лучшей записью BON JOVI со времен «Lost Highway» или хотя бы «Have A Nice Day». Мы любим каждую песню на нем, и нам было очень приятно записывать этот альбом, но я просто не был готов давать концерты после восстановления после операции. Поэтому я обратился к нескольким друзьям и сказал: «Если вы, ребята, споете по одному куплету здесь и там, это даст этому замечательному альбому еще одну жизнь».
В дальнейшем я сосредоточусь на переиздании „Forever“ и, с Божьей помощью, вернусь к гастролям и проведу этот проект полностью».
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