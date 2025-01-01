сегодня



Антология BON JOVI выйдет летом



Genesis Publications в июне выпустят первую авторизованную антологию BON JOVI, получившую название "Bon Jovi: Forever", которая будет доступна в обычном и лимитированном вариантах.



Предлагая поклонникам первую в истории антологию BON JOVI, «Bon Jovi: Forever» иллюстрирована сотнями фотографий и памятными вещами из личных архивов группы.



Скрупулезно подобранная коллекция из более чем 1300 изображений демонстрирует сокровищницу памятных вещей, включая написанные от руки тексты песен, гастрольные пропуски и постеры, культовые сценические костюмы, гитары, студийные трек-листы и личные снимки из частных коллекций группы. Дополненная множеством ярких фотографий, запечатлевших BON JOVI вживую, за кулисами, на гастролях и в студии, эта книга предлагает поклонникам редкий, закулисный взгляд на непреходящее наследие группы.



«Bon Jovi: Forever» - это больше, чем просто книга, это пропуск в мир BON JOVI, что делает ее незаменимой для любого поклонника группы или любителя рок-музыки.



В эксклюзивных интервью Jon Bon Jovi делится сокровенными историями, стоящими за артефактами, проливая свет на творческий процесс написания песен, создание легендарных альбомов группы и ключевые выступления, которые закрепили место BON JOVI в истории рок-музыки.



Повествование Jon'а, состоящее из 35 000 слов, рассказывает о написании текстов в школьных тетрадях, об игре на сцене Эсбери-Парка в качестве амбициозного подростка, о записи своего первого хита «Runaway» и запуске «ракеты успеха группы» (вскоре последовавшего за мультиплатиновыми альбомами «Slippery When Wet» и «New Jersey») и, спустя четыре десятилетия, знакомит нас с процессом создания недавнего 16-го студийного альбома группы «Forever». Его откровенные размышления позволяют глубже понять братство группы, ее неповторимый стиль и непоколебимое доверие, которое стало основой ее успеха.



За свою блестящую карьеру, продолжающуюся более трех десятилетий с момента образования в 1983 году, BON JOVI заняли место среди мировых рок-королей и были введены в Зал славы рок-н-ролла, а также в Зал славы авторов песен. Более 130 миллионов проданных альбомов по всему миру, обширный каталог хитовых композиций, тысячи концертов в более чем 50 странах для более чем 35 миллионов поклонников, а также кассовые сборы, превышающие 1 миллиард долларов по всему миру только за последнее десятилетие - BON JOVI являются непревзойденной рок-н-ролльной группой.



Книга переплетена в четверть листа из черной веганской кожи, на передней обложке напечатано изображение джинсовой куртки, которую Jon надел для оформления обложки альбома 2024 года «Forever», а также тисненые надписи «Bon Jovi» и «Forever». 264-страничная книга украшена надписью из серебряной фольги на корешке, сердцем и кинжалом из серебряной фольги на задней обложке и серебряным обрезом страниц. Каждый экземпляр пронумерован и подписан вручную самим Jon Bon Jovi.



Книга упакована в черную коробку с серебряным сердцем и кинжалом на передней крышке, внутренняя подкладка оформлена цветным изображением пропусков и значков BON JOVI. На внутренней крышке находится эксклюзивный семидюймовый сингл. На этом виниле хромированного цвета будут представлены две специально отобранные записи, о которых будет объявлено в ближайшее время.



В отделении под книгой находятся точные копии следующих предметов, хранящихся в архиве BON JOVI: три значка BON JOVI и два гитарных медиатора в маленьком матерчатом мешочке, VIP-пропуск на тур «Have A Nice Day» и личный ламинированный пропуск «All Access» Jon Bon Jovi на тур «Runaway» 1984 года. Большая лента с логотипом BON JOVI поднимает книгу из футляра ручной работы.







+0 -0



просмотров: 116

