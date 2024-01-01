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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Bon Jovi

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17 ноя 2024 : 		 Новое видео BON JOVI x PITBULL

14 окт 2024 : 		 JON BON JOVI за Камалу Харрис

13 окт 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

9 окт 2024 : 		 BON JOVI выпускают книгу

15 сен 2024 : 		 BON JOVI получил бриллиантовую награду

12 сен 2024 : 		 JON BON JOVI спас женщину

24 авг 2024 : 		 JON BON JOVI шокирован Голосом

25 июл 2024 : 		 Винил BON JOVI выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

10 май 2024 : 		 RICHIE SAMBORA готов вернуться в BON JOVI

8 май 2024 : 		 JON BON JOVI о документальном фильме: «Там только правда»

5 май 2024 : 		 JON BON JOVI не хочет продавать каталог

16 апр 2024 : 		 JON BON JOVI о концертах после операции

12 апр 2024 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

1 апр 2024 : 		 JON BON JOVI: «На новой пластинке музыка излучает радость»

28 мар 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

18 мар 2024 : 		 JON BON JOVI о возможности воссоединения с RICHIE SAMBORA: «Эта дверь всегда будет открыта»

15 мар 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

13 мар 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

8 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

13 фев 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»

11 фев 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI
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Новое видео BON JOVI x PITBULL



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"Now Or Never", новое видео BON JOVI x PITBULL, доступно для просмотра ниже.

BON JOVI x PITBULL - "Now Or Never" Single And Music Video Out Now; Duo Performs At 2024 Latin Grammys




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