Винил BON JOVI выйдет осенью



13 сентября The Sound Of Vinyl на лимитированном двойном виниле выпустят сборник BON JOVI Greatest Hits:



LP1 - Side A

"Livin' On A Prayer"

"You Give Love A Bad Name"

"It's My Life"

"Have A Nice Day"

"Wanted Dead Or Alive"





LP1 - Side B

"Bad Medicine"

"We Weren't Born To Follow"

"I'll Be There For You"





LP2 - Side C

"Born To Be My Baby"

"Blaze Of Glory"

"Who Says You Can't Go Home"

"Lay Your Hands On Me"





LP2 - Side D

"Always"

"Runaway"

"What Do You Got?"

"No Apologies"







