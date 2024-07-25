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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 24
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Bon Jovi

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Винил BON JOVI выйдет осенью



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13 сентября The Sound Of Vinyl на лимитированном двойном виниле выпустят сборник BON JOVI Greatest Hits:

LP1 - Side A
"Livin' On A Prayer"
"You Give Love A Bad Name"
"It's My Life"
"Have A Nice Day"
"Wanted Dead Or Alive"


LP1 - Side B
"Bad Medicine"
"We Weren't Born To Follow"
"I'll Be There For You"


LP2 - Side C
"Born To Be My Baby"
"Blaze Of Glory"
"Who Says You Can't Go Home"
"Lay Your Hands On Me"


LP2 - Side D
"Always"
"Runaway"
"What Do You Got?"
"No Apologies"

BON JOVI - Greatest Hits Collection Available On Limited Smoke Colour 2LP Vinyl In September




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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25 июл 2024
s
sibterminator
Это официальный логотип Бон Жови? Похож на член с крылышками.

просмотров: 293

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