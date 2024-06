сегодня



BON JOVI набрали миллиард



BON JOVI вошли в Spotify's "Billions Club" с еще одной песней — на этот раз "You Give Love A Bad Name".









pic.twitter.com/YvM5HQWDV8 @BonJovi ’s You give love a bad name has reached 1 billion streams on @Spotify , Congratulations! #BonJovi





