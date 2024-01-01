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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 17
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
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Bon Jovi

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5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

10 май 2024 : 		 RICHIE SAMBORA готов вернуться в BON JOVI

8 май 2024 : 		 JON BON JOVI о документальном фильме: «Там только правда»

5 май 2024 : 		 JON BON JOVI не хочет продавать каталог

16 апр 2024 : 		 JON BON JOVI о концертах после операции

12 апр 2024 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

1 апр 2024 : 		 JON BON JOVI: «На новой пластинке музыка излучает радость»

28 мар 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

18 мар 2024 : 		 JON BON JOVI о возможности воссоединения с RICHIE SAMBORA: «Эта дверь всегда будет открыта»

15 мар 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

13 мар 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

8 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

13 фев 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»

11 фев 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

9 фев 2024 : 		 JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом

4 фев 2024 : 		 SAMMY HAGAR и ORIANTHI исполнили хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 MAMMOTH WVH исполнил хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не встретились на MusiCares Person Of The Year

24 янв 2024 : 		 BON JOVI переиздают дебют

24 янв 2024 : 		 Документальный фильм о BON JOVI выйдет весной

23 янв 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI встретятся на MusiCares Person Of The Year

6 дек 2023 : 		 Новое видео BON JOVI

19 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BON JOVI

9 ноя 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о вероятности воссоединения с BON JOVI: «Вопрос только в том, когда все будут готовы к этому»
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BON JOVI набрали миллиард



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BON JOVI вошли в Spotify's "Billions Club" с еще одной песней — на этот раз "You Give Love A Bad Name".

.@BonJoviвЂ™s You give love a bad name has reached 1 billion streams on @Spotify, Congratulations! #BonJovipic.twitter.com/YvM5HQWDV8






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