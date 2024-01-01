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Bon Jovi

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JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»



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JON BON JOVI в интервью Associated Press рассказал об ухудшении работы голосовых связок, которое у него началось несколько лет назад и из-за которого в 2022 году ему пришлось сделать операцию:

«Это было душераздирающе, потому что я сделал всё, что мог. Это словно бокс с тенью или борьба с невидимым врагом. Я не знал, что это такое. И я сделал всё, что мог, принимая во внимание все элементы. И я горжусь тем, что я вокалист, а не стилист. Мне посчастливилось петь с [легендарным оперным певцом Лучано] Паваротти. Я знаю, как это делается. Так что, как я знал, всё было не очень хорошо, и я подумал, что если я просто верну себя в гастрольную форму и выйду на сцену, то, возможно, я подтяну мышцы до нужной кондиции. Но это всё равно не помогло. Именно после этих 15 концертов, когда разочарование стало осознанным, я наконец вернулся к врачу, к которому начал ходить. И он сказал: "Настало время поговорить об операции". И тогда он мне понравился ещё больше, потому что он не был одним из тех врачей, которые любят резать. Он сказал: "Раз уж вы смирились с тем, что исчерпали все возможные способы, мы можем вас спасти. Я не даю вам никаких гарантий, но это верный выбор". И с тех пор я с головой погрузился в этот процесс».

Он отметил, что выступление 2 февраля на церемонии MusiCares «Person Of The Year» стало первым публичным выступлением за почти два года:

«Я всё ещё прохожу интенсивную терапию. Но у меня всё отлично. Работа над [предстоящим альбомом BON JOVI "Forever"] была лёгкой. Процесс был стабильным. Я сказал доктору: "Я был хорошим мальчиком. Я хочу щёлкнуть выключателем и покончить с этим". Но так не бывает. Как и спортсменам, возвращающимся после травмы или чего-то ещё, нужно время. Так и должно быть. Но терапия всё ещё интенсивная, и всё же я уверен, что постепенно становится лучше».




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