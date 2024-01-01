JON BON JOVI шокирован Голосом

JON BON JOVI в программе "The Kelly Clarkson Show" обсудил состояние своего вокала:
«Было трудно, потому что ты проговариваешь и думаешь: „Хорошо, я звучу как я“. Когда ты слышишь себя через динамики, ты слышишь себя в первый раз. И я звучал не как я. Но это было 15-16 месяцев назад. Так что это выбило меня из колеи. И к тому времени, когда я приступил к записи [последней пластинки BON JOVI] [«Forever»], все было уже хорошо. Но первоначальная реакция была шоковой из-за перемен. И это нужно пережить. И процесс исцеления еще не закончился. Как-то так».
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