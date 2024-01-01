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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 37
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Bon Jovi

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JON BON JOVI шокирован Голосом



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JON BON JOVI в программе "The Kelly Clarkson Show" обсудил состояние своего вокала:

«Было трудно, потому что ты проговариваешь и думаешь: „Хорошо, я звучу как я“. Когда ты слышишь себя через динамики, ты слышишь себя в первый раз. И я звучал не как я. Но это было 15-16 месяцев назад. Так что это выбило меня из колеи. И к тому времени, когда я приступил к записи [последней пластинки BON JOVI] [«Forever»], все было уже хорошо. Но первоначальная реакция была шоковой из-за перемен. И это нужно пережить. И процесс исцеления еще не закончился. Как-то так».

Celebrating 40 years of @BonJovi today with the man himself, @jonbonjovi! PLUS Jennifer Esposito and a performance from The Outsiders! pic.twitter.com/W6BWZMdY3I






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