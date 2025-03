сегодня



Концертное видео BON JOVI'91



Видео полного выступления группы BON JOVi, состоявшегося третьего января 1991 года на Yokohama Arena, доступно ниже:



“Raise Your Hands”

“I’d Die For You”

“Wild In The Streets”

“You Give Love A Bad Name§

“Fever” (Eddie Cooley)

“Born To Be My Baby”

“Tokyo Road”

“Pink Flamingos / Let It Rock”

“I’ll Be There For You”

“We Gotta Get Out Of This Place” (Barry Mann)

“Blood On Blood”

“Livin’ On A Prayer”



Encore 1:

“Love For Sale”

“Never Say Goodbye” (acoustic)

“Diamond Ring”

“Wanted Dead Or Alive”



Encore 2:

“With A Little Help From My Friends” (The Beatles)

“Bad Medicine / Shout” http://www.bonjovi.com







