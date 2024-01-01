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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 19
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
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Bon Jovi

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12 апр 2024 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

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15 мар 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

13 мар 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

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13 фев 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»

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9 фев 2024 : 		 JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом

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BON JOVI выпускают книгу



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Genesis Publications и BON JOVI объявили о выпуске книги "Bon Jovi Forever" по случаю 40-летнего юбилея коллектива. BON JOVI предоставили Genesis беспрецедентный доступ ко всему своему архиву, чтобы отправить вас в захватывающее путешествие по феноменальным 40 годам группы, за которые они создали 16 студийных альбомов с такими масштабными хитами, как «Livin' On a Prayer», «You Give Love A Bad Name», «It's My Life» и «Have A Nice Day», и дали более 2 700 концертов для 34 миллионов поклонников в более чем 50 странах.

Jon Bon Jovi: «Я никогда не планировал, что я хочу, чтобы люди чувствовали, слушая наши песни. Но когда вы составляете сборник песен, часто именно те, которые действительно резонируют с вами, выдерживают испытание временем и находят отклик у других. Если песня чиста душой, если она исходит из глубины эмоциональных переживаний, а не просто «сделана», есть шанс, что слушатель воспримет эту историю и сделает ее своей собственной».

Эксклюзивный текст от Jon Bon Jovi расскажет об архивных материалах, среди которых рукописные тексты песен, одежда, которую он носил на сцене и вне ее, а также в клипах, гитары, студийные трек-листы, фотографии из личных собраний музыкантов, пропуски за кулисы, постеры и многое, многое другое. Кроме того, подборка самых лучших фотографий группы — живых, за кулисами, в туре и в студии — сделает эту книгу окончательным историческим документом BON JOVI.




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