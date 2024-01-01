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BON JOVI выпускают книгу



Genesis Publications и BON JOVI объявили о выпуске книги "Bon Jovi Forever" по случаю 40-летнего юбилея коллектива. BON JOVI предоставили Genesis беспрецедентный доступ ко всему своему архиву, чтобы отправить вас в захватывающее путешествие по феноменальным 40 годам группы, за которые они создали 16 студийных альбомов с такими масштабными хитами, как «Livin' On a Prayer», «You Give Love A Bad Name», «It's My Life» и «Have A Nice Day», и дали более 2 700 концертов для 34 миллионов поклонников в более чем 50 странах.



Jon Bon Jovi: «Я никогда не планировал, что я хочу, чтобы люди чувствовали, слушая наши песни. Но когда вы составляете сборник песен, часто именно те, которые действительно резонируют с вами, выдерживают испытание временем и находят отклик у других. Если песня чиста душой, если она исходит из глубины эмоциональных переживаний, а не просто «сделана», есть шанс, что слушатель воспримет эту историю и сделает ее своей собственной».



Эксклюзивный текст от Jon Bon Jovi расскажет об архивных материалах, среди которых рукописные тексты песен, одежда, которую он носил на сцене и вне ее, а также в клипах, гитары, студийные трек-листы, фотографии из личных собраний музыкантов, пропуски за кулисы, постеры и многое, многое другое. Кроме того, подборка самых лучших фотографий группы — живых, за кулисами, в туре и в студии — сделает эту книгу окончательным историческим документом BON JOVI.







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