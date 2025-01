сегодня



Винил BON JOVI выйдет зимой



28 февраля в цифровом варианте и на виниле разных цветов состоится релиз переиздания альбома BON JOVI Slippery When Wet, включая эксклюзивный liquid-filled-винил тиражом в 1300 копий и picture disc тиражом в 1 500 копий. Альбом также будет выпущен на кассете тиражом в 500 копий, а еще и на двойном CD с семью бонус-треками:



Original Album (Disc 1):



"Let It Rock"

"You Give Love A Bad Name"

"Livin' On A Prayer"

"Social Disease"

"Wanted Dead Or Alive"

"Raise Your Hands"

"Without Love"

"I'd Die For You "

"Never Say Goodbye"

"Wild In The Streets"



Bonus Tracks (Disc 2):



"Wanted Dead Or Alive" (Acoustic Version)

"Livin' On A Prayer" (Thank You Goodnight Remix)

"Raise Your Hands" (Extended Obie O'Brien Mix)

"Wild In The Streets" (Live at Cincinnati Gardens, March 18, 1987)*

"Livin' On A Prayer" (Live at Cobo Arena Detroit, March 11, 1987)

"Wanted Dead Or Alive" (Live at Cobo Arena Detroit, March 11, 1987)*

"Let It Rock" (Live at Nassau Coliseum, August 9, 1987)



Disc 2 tracks 2-7 previously unreleased (*previously available with different mixes)







