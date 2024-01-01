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Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Новое видео EDGE OF SANITY 11
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 9
*Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA 9
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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Bon Jovi

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13 окт 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

9 окт 2024 : 		 BON JOVI выпускают книгу

15 сен 2024 : 		 BON JOVI получил бриллиантовую награду

12 сен 2024 : 		 JON BON JOVI спас женщину

24 авг 2024 : 		 JON BON JOVI шокирован Голосом

25 июл 2024 : 		 Винил BON JOVI выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

10 май 2024 : 		 RICHIE SAMBORA готов вернуться в BON JOVI

8 май 2024 : 		 JON BON JOVI о документальном фильме: «Там только правда»

5 май 2024 : 		 JON BON JOVI не хочет продавать каталог

16 апр 2024 : 		 JON BON JOVI о концертах после операции

12 апр 2024 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

1 апр 2024 : 		 JON BON JOVI: «На новой пластинке музыка излучает радость»

28 мар 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

18 мар 2024 : 		 JON BON JOVI о возможности воссоединения с RICHIE SAMBORA: «Эта дверь всегда будет открыта»

15 мар 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

13 мар 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

8 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

13 фев 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»

11 фев 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

9 фев 2024 : 		 JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом

4 фев 2024 : 		 SAMMY HAGAR и ORIANTHI исполнили хит BON JOVI
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Новое видео BON JOVI



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"The People’s House" feat. The War and Treaty, новое видео группы BON JOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Forever

BON JOVI With THE WAR AND TREATY - "The People's House" Music Video Streaming




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