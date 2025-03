сегодня



BON JOVI'01 в акустике



Видео полного выступления с немецкого акустического выступления BON JOVI, состоявшегося 25 июня 2001 года в Гамбурге, доступно ниже:



“Just Older”

“Wanted Dead Or Alive”

“I’ve Been Workin’ Too Hard” (Southside Johnny & The Asbury Jukes)

“Livin’ On A Prayer”

“Love For Sale” (with Southside Johnny)

“Trapped Again” (Southside Johnny & The Asbury Jukes)

“Never Say Goodbye”

“Talk To Me” (Bruce Springsteen)

“I’ll Sleep When I’m Dead” (with Southside Johnny)

"Hearts Of Stone" (Bruce Springsteen – with Southside Johnny)







