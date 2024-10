сегодня



JON BON JOVI за Камалу Харрис



JON BON JOVI 11 октября опубликовал следующее сообщение:



«The People's House — это песня, посвященная этому прекрасному месту, которое мы называем своим домом, от моря до сияющего моря. Правда имеет значение. И правда в том, что в день выборов я буду голосовать за @KamalaHarris и @TimWalz, потому что я верю в силу нас, а не меня. Я написал песню, напоминающую нам, что из многих мы все равно едины».



Муж Харрис, Даг Эмхофф, отреагировал на поддержку Jon'a, поделившись фотографией, которую он сделал вместе с Bon Jovi.



«It's my wife, и сейчас или никогда. Выборы будут в ноябре. Спасибо за поддержку Камалы, @JonBonJovi!».



Тим Уолц также ответил на пост Bon Jovi, написав в комментариях: «Спасибо, мужик, — очень благодарен за поддержку!».





