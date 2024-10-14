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*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
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Bon Jovi

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JON BON JOVI за Камалу Харрис



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JON BON JOVI 11 октября опубликовал следующее сообщение:

«The People's House — это песня, посвященная этому прекрасному месту, которое мы называем своим домом, от моря до сияющего моря. Правда имеет значение. И правда в том, что в день выборов я буду голосовать за @KamalaHarris и @TimWalz, потому что я верю в силу нас, а не меня. Я написал песню, напоминающую нам, что из многих мы все равно едины».

Муж Харрис, Даг Эмхофф, отреагировал на поддержку Jon'a, поделившись фотографией, которую он сделал вместе с Bon Jovi.

«It's my wife, и сейчас или никогда. Выборы будут в ноябре. Спасибо за поддержку Камалы, @JonBonJovi!».

Тим Уолц также ответил на пост Bon Jovi, написав в комментариях: «Спасибо, мужик, — очень благодарен за поддержку!».




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14 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Дебаты Уолца и Вэнса были норм, кстати
лучше бы они были кандидатами в президенты, а не эти двое клоунов
14 окт 2024
YNWA
Всем кто был на вечеринках у Puff Daddy за последние 30 лет ЦРУ и Пентагон уже выдали фотки с компроматом на них и советом за кого голосовать надо топить. Инфа сотка)) Скоро Шон повесится на удобной зубной нити в камере) Скриньте.
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