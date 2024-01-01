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Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH



Mikael Åkerfeldt в недавнем интервью рассказал о том, как уговорил IAN'a ANDERSON'a принять участие в записи нового альбома OPETH:



«Мне приказано держать всё в секрете, поэтому я буду говорить об этом крайне туманно. Я общался с IAN ANDERSON (Jethro Tull) по одному делу. Мы обменялись электронными письмами, в которых было что-то, что можно назвать музыкой. Это хороший ответ?»



Судя по всему, настолько хороший, насколько это возможно. Может быть, мы услышим новую песню или две на Bloodstock?



«Нет. Во-первых, я не люблю играть новые песни, пока люди не услышат их на альбоме. Во-вторых, Bloodstock — это шоу "по заявкам", и сет выбирают сами поклонники».



Что у группы запланировано на ближайший год? Есть какие-нибудь побочные проекты?



«Вообще-то есть. Но, конечно, я пока не могу о них говорить. Во-первых, я подписал своё самое первое соглашение о неразглашении. Вот такая вот фигня. Но да, я написал музыку для одного фильма, но не могу сказать, для какого именно».



Выйдет ли продолжение альбома Storm Corrosion, который вы записали в 2012 году?



«Мы со Steve'ом говорили об этом. Я ездил к нему в Лондон, чтобы поговорить и выпить [смеётся]. Выйдет переиздание этого альбома, и Steven сделал новый микс в формате Atmos. И я подал идею о возможном следующем альбоме Storm Corrosion. Он не очень-то поверил в моё предложение. Очень жаль».



Почему бы и нет?



«Он не хочет пересылать музыку через интернет. Он предпочитает, чтобы мы создавали её вместе в одной комнате. Но я снова подниму эту тему, и я уверен, что мы сделаем что-то новое. Если это случится, я бы хотел, чтобы мы сделали реквием, что-то совершенно невероятное».







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