сегодня



Лидер OPETH хочет в тур с EUROPE



Mikael Åkerfeldt в интервью на Wacken Open Air рассказал о новом альбоме "The Last Will And Testament", который увидит свет в октябре:



«Мы записали его где-то в феврале, я думаю».



Fredrik Åkesson добавил:



«Я очень доволен. Мы снова записывались в студии Rockfield в Уэльсе. Так что это уже третий раз, когда мы приезжаем в Rockfield. Я бы сказал, что новый диск отличается от всех остальных альбомов OPETH. Определённо».



На вопрос о том, чем "The Last Will And Testament" отличается от других альбомов

OPETH, Mikael ответил так:



«Я не знаю. Это странно. Для нас он не особо отличается, я думаю. Но я снова использую экстремальный вокал, чего не делал уже очень давно. И в работе над альбомом принимали участие несколько гостей. Ian Anderson из JETHRO TULL декламирует и играет на флейте. А ещё на альбоме есть Joey Tempest [из EUROPE]. Но да, это концептуальная запись. Кто-то сказал, что она звучит клаустрофобно. У нас вышла пластинка с клаустрофобным звучанием. На ней много идей. Это весьма буйный альбом. На нём нет постоянных петляний между стилистиками. Даже я ещё не знаю эти песни как следует. Но, конечно, я думаю, что это хорошая пластинка».



Что касается вклада Joey в "The Last Will And Testament", он сказал:



«Joey Tempest звучит совсем не так, как на [главном хите EUROPE] "The Final Countdown". Я пригласил его к себе домой и спросил: "Не мог бы ты спеть пару строк?" Он ответил: "Давай нажмём на кнопку записи". На тот момент у меня не было готового текста, поэтому я сказал: "Извини. Мне придётся записать всё потом". Но он действительно хорош. Он звучит потрясающе. Я большой фанат EUROPE, так как сам швед. Я люблю их. И я думаю, что его участие в этой записи немного отличается от его стандартов, потому что она совсем не похожа на записи EUROPE».



На вопрос о том, являются ли они с ним друзьями, Mikael ответил:



«Наверное. Думаю, мы друзья. Однажды он прислал мне сообщение: "Как дела?" А я ему: "Привет, Joey Tempest". Мы встречались на фестивалях, и он пригласил меня к себе домой. Мы знакомы с ребятами из EUROPE. У Fredrik'а один из лучших друзей — [John] Norum, гитарист [EUROPE]. Так что мы дружим со всей группой. Но да, с Joey Tempest мы время от времени общаемся».



О возможности совместного тура OPETH/EUROPE:



«Мы говорили об этом, но трудно сказать... В конечном счёте мы сами решаем, с кем отправиться в тур. Например, в Северной Америке мы скоро будем гастролировать с TRIBULATION, они наши друзья. А в Европе мы собираемся гастролировать с GRAND MAGUS, которые тоже наши друзья. Мы обсуждали совместный тур с EUROPE, но трудно сказать, понравится ли людям это сочетание. Я не уверен... Думаю, тогда [EUROPE] придётся выступать после нас, потому что нам не хотелось бы выходить на сцену после исполнения "The Final Countdown"».



На вопрос о том, являются ли песни на "The Last Will And Testament" самостоятельными или они каким-то образом связаны между собой, Mikael ответил:



«Они связаны между собой в плане текстов, а также в некоторой степени тем, что одна песня перетекает в другую, что мне, впрочем, всегда нравилось. По сути, весь альбом - это чтение завещания. Песни идут по порядку как параграфы. На этой пластинке нет настоящих названий песен. Даже по нашим меркам это немного странно. Но мы, конечно, сможем извлечь для концертов любую песню — нам не обязательно играть весь альбом целиком».







+1 -0



просмотров: 129