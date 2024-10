Гитарист OPETH о новой пластике

сегодня



Fredrik Åkesson в недавнем интервью рассказал о том, в каком ключе выдержана новая пластинка OPETH:



«Он напоминает старое творчество OPETH и более проговый материал — последние четыре альбома — в более беспокойном, сжатом ключе, но вместе с тем это также и шаг вперёд, я думаю. Песни немного короче, но в них больше составляющих, чем когда-либо — немного похоже на современное общество, хотя тема альбома отсылает к 1920-м годам, это, было довольно давно. Если вы послушаете пятый альбом [OPETH 2001 года] "Blackwater Park", то некоторые композиции будут очень долгими, а с этим альбомом всё иначе. Здесь довольно много действия — это насыщенный действием альбом. Есть и то, что является важной составляющей звучания OPETH — это своего рода инь и янь. Присутствуют как тяжёлые части, так и более меланхоличные, красивые, типа лесного звучания».



На вопрос об описании "The Last Will And Testament" в официальном пресс-релизе как «самой мрачной и тяжёлой пластинки OPETH» за последние десятилетия он ответил:



«Мне это нравится. Да, он действительно мрачный. И это было одной из целей — сделать его по-настоящему мрачным, но в то же время, как мне кажется, в некоторых моментах он очень красив. Но прекрасное может быть прекрасным и в мрачном смысле. Но звучание довольно зловещее. И нам это нравится».



Насчёт того, составляли ли участники группы список целей, которых они хотели достичь с этим альбомом, прежде чем начали сочинять, Fredrik сказал:



«Я думаю, всё происходит само собой. По поводу направления альбома обычно Mickael говорит так: "О, это будет самый мрачный альбом в истории". Это обычное дело. И в какой-то степени, я считаю, мы этого добились. Но когда мы находимся [в середине работы над альбомом], мы просто фокусируемся на одной песне за раз, стараемся сделать её как можно лучше. И не обязательно смотреть на все песни сразу, можно заниматься чем-то одним за раз».







