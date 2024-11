сегодня



Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»



FREDRIK ÅKESSON в недавней беседе обсудил вышедший 22 ноября альбом "The Last Will And Testament". После того, как ведущий сказал, что на пластинке OPETH вернулись к звучанию, которое изначально сделало группу популярной, гитарист ответил:



«Да, элемент, о котором многие говорят, — это то, что после четырёх альбомов без гроула, он вернулся. И на это была причина, потому что это концептуальный диск, и в этот раз мы хотели создать более тяжёлый альбом. На мой взгляд, все последние четыре пластинки OPETH получились разными, но в последнее время к нам пришёл новый барабанщик, и на конертах мы играли больше олдскульного тяжёлого материала. Но я бы не назвал новый альбом возвращением назад. Я думаю, что это шаг вперёд — привнесение некоторых старых элементов, а также новых. В нём также проявляется эпоха прога, я думаю, но он более компактный — это самый компактный альбом OPETH, самый беспокойный и самый насыщенный, я думаю. Песни не такие длинные, но ингредиентов в них не меньше. Они не как в TikTok, но в каком-то смысле более насыщенные событиями».



Fredrik также затронул тему пополнения рядов OPETH в сентябре 2022 года барабанщиком Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST, BLOODBATH, BODOM AFTER MIDNIGHT):



«Waltteri отлично себя проявил, и, к счастью, нам удалось провести с ним три тура, прежде чем мы начали работать над альбомом. И он был хорош всё время, с ним легко найти общий язык, что тоже важно, конечно. Но как музыкант он очень точен. Он барабанщик из экстрим-металла — он может играть на бочках очень быстро, очень плотно, он держит постоянный темп — но также играет со вкусом. Мы узнали о нём, когда он исполнил трек "The Devil's Orchard", который как раз нужно играть со вкусом, и этот грув отличается от исполнения дэт-металла или чего-то в этом роде. Это больше прог, и он умеет его играть и такой стиль тоже, что, я бы сказал, встречается нечасто. В общем, он был хорош по всем статьям. Я думаю, что [гитарист/вокалист OPETH] Mikael Akerfeldt действительно хотел, чтобы барабаны были более сложными, более интенсивными, чем когда-либо, на этом альбоме. Я бы сказал, что это самые сложные барабанные партии, которые когда-либо OPETH сочиняли или исполняли раньше. И Waltteri пришлось тренироваться около полугода, чтобы их выучить. Мы спросили и он сам сказал, что если бы у него был всего один месяц на разучивание партий этого альбома, то он бы не справился. Но да, Waltteri — своего рода витаминная инъекция для группы, потому что он немного моложе — или даже намного моложе на самом деле — и он то, что нам нужно. Мы высасываем из него немного крови, потому что он моложе, и теперь мы чувствуем себя обновленными. Шучу... Но нет, всё было хорошо. У нас новое топливо».







