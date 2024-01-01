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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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Opeth

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6 сен 2024 : 		 Новая песня OPETH

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|||| сегодня

Демонстрационное видео от OPETH



zoom
OPETH опубликовали видео, в котором Martin Mendez исполняет "§1".

OPETH Share "В§1" Bass Playthrough Video




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