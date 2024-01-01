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Гитарист OPETH о новом барабанщике



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В новом интервью для Rock Antenne на Guitar Summit 2024 гитарист OPETH Fredrik Åkesson рассказал о пришедшем в группу в сентябре 2022 года барабанщике Waltteri Väyrynen'e (PARADISE LOST, BLOODBATH, BODOM AFTER MIDNIGHT). Väyrynen сменил барабанщика Sami Karppinen'a, который с осени 2021 года временно заменял Martin'a «Axe» Axenrot'a.

Fredrick сказал:

«Да, нам помогал Sami, который на самом деле был барабанным техником Axe'a. Он провёл с нами два американских тура, а также летний сезон фестивалей. А потом мы подумали о Waltteri, потому что увидели, как он играет трек "The Devil's Orchard"... Он больше, я бы сказал, экстремальный металлический барабанщик, но в OPETH нужно иметь больший спектр, нужно знать прог, более спокойные вещи, и он сыграл этот трек, который не является дэт-металлическим, но он сделал всё как надо. У него широкий спектр — он умеет исполнять все элементы, которые необходимы в OPETH, потому что мы словно переключаемся между прог-роком 70-х, хард-роком, металлом, дэт-металлом, прогрессивным металлом и т. д. Есть и немного джазовые вещи. Но мы провели с Waltteri три тура, прежде чем записали с ним [предстоящий альбом OPETH] «The Last Will And Testament». Так что он справился со всем. Когда мы пришли в студию, первым треком, который мы записали, был тот, который мы выпустили на данный момент, — «Paragraph Three», и он записал его с первого дубля. Мы сразу сказали: «Вот оно». Но он, конечно, как и я бы парировал: «Нет. Нужно сделать ещё один»».




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