Видео с выступления OPETH



Видео с выступления OPETH, которое состоялось третьего августа на Rockstadt Extreme Fest, Râșnov, Romania, доступно для просмотра ниже:



00:51 The Grand Conjuration

12:15 Demon Of The Fall

22:29 The Drapery Falls

35:47 In My Time Of Need

41:35 Heir Apparent

52:33 Ghost Of Perdition

1:04:49 Deliverance







