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*ACCEPT перезапишут классику 48
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Новое видео LIMP BIZKIT 30
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Opeth

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5 июл 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 фев 2024 : 		 IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH

6 янв 2024 : 		 Основатель OPETH выпускает сборник стихов

17 ноя 2023 : 		 Новое видео OPETH

19 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой

25 янв 2023 : 		 Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби

20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

9 авг 2022 : 		 NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH

27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH

6 май 2022 : 		 Вышел саундтрек от лидера OPETH

28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта
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Видео полного выступления OPETH



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Видео полного выступления OPETH, которое состоялось в рамках фестиваля Tuska, доступно для просмотра ниже:

"The Grand Conjuration"
"Demon of the Fall"
"The Drapery Falls"
"Heir Apparent"
"Ghost of Perdition"
"Deliverance"

Watch OPETH's Entire Tuska Festival 2024 Performance; Fan-Filmed Video




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