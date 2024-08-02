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Новая песня OPETH



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§1 (Radio Edit), новая песня OPETH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Last Will And Testament", релиз которого намечен на 11 октября на Reigning Phoenix Music:

01. §1
02. §2
03. §3
04. §4
05. §5
06. §6
07. §7
08. A Story Never Told

* Special guests on "The Last Will And Testament":

Ian Anderson (JETHRO TULL) - spoken word
Mirjam Åkerfeldt - spoken word

* All music and lyrics written by Mikael Åkerfeldt
* Lyrical concept by Mikael Åkerfeldt, dramatic consultation by Klara Rönnqvist Fors
* Produced by Mikael Åkerfeldt
* Co-produced by OPETH and Stefan Boman
* Engineered by Stefan Boman, Joe Jones and OPETH
* Mixing by Stefan Boman and Mikael Åkerfeldt and OPETH at Atlantis and Hammerthorpe, Stockholm, Sweden
* Mastering and vinyl lacquer cut by Miles Showell at Abbey Road studios, London, U.K.
* Strings conducted by Dave Stewart at Angel Studios, London, U.K.
* Strings arrangement by Mikael Åkerfeldt and Dave Stewart
* Drum technicalities by Kit Cunningham
* Artwork by Travis Smith with directions from Mikael Åkerfeldt




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2 авг 2024
ElectricRetard
Откатились к Watershed, с отголосками Sorceress. Мой бенис привстал, но либо композиционно-передрочено, либо просто нужно послушать несколько раз. Атмосфера нравится, маловато по настоящему тревожной музыки в наше время. Ставлю §/10.
2 авг 2024
Darkside.ru Member
B
Blindman
ElectricRetard, там радио эдит, на всякий передаю бенису. На альбоме может привстать иначе

просмотров: 150

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