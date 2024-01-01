Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON

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все новости группы
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Швеция
9 авг 2022 :
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NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH
27 июн 2022 :
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Видео с выступления OPETH
6 май 2022 :
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Вышел саундтрек от лидера OPETH
28 мар 2022 :
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Нереализованный трек OPETH
27 ноя 2021 :
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Видео полного выступления OPETH
17 ноя 2021 :
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OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком
17 ноя 2021 :
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Из OPETH ушёл барабанщик
27 июл 2021 :
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Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу
16 июл 2021 :
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Видео с текстом от OPETH
15 июл 2021 :
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Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"
11 июл 2021 :
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Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»
20 апр 2021 :
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OPETH отметят юбилей
9 окт 2020 :
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OPETH выпустят расширенную версию книги
23 июл 2020 :
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Видео с выступления OPETH
10 июл 2020 :
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OPETH поедут в тур весной
14 май 2020 :
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Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX
18 фев 2020 :
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OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена
28 янв 2020 :
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Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта
25 янв 2020 :
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Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы
1 дек 2019 :
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Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»
28 ноя 2019 :
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Анимационное видео OPETH
25 ноя 2019 :
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Анимационное видео OPETH
24 окт 2019 :
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Видео с выступления OPETH
11 окт 2019 :
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Профессиональное видео с выступления OPETH
10 окт 2019 :
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Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе
3 окт 2019 :
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Эксклюзивный сингл OPETH
1 окт 2019 :
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OPETH могут попасть в десятку в Великобритании
30 сен 2019 :
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MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH
11 сен 2019 :
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Трейлер к новому альбому OPETH
5 сен 2019 :
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Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»
3 сен 2019 :
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Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца
31 авг 2019 :
|
Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»
30 авг 2019 :
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Фронтмен OPETH: «Всё, что касается этой группы, я не принимаю как должное»
26 авг 2019 :
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Фронтмен OPETH испытывает «агонию» перед тем, как отправиться в путь: «Для меня ездить в туры — это ужасно»
23 авг 2019 :
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Визуальное видео от OPETH
16 авг 2019 :
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Новый сингл OPETH
19 июл 2019 :
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Фронтмен OPETH о новом сингле
12 июл 2019 :
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Новая песня OPETH
1 июл 2019 :
|
Трейлер к новому альбому OPETH
22 май 2019 :
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Обложка и трек-лист нового альбома OPETH
30 апр 2019 :
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OPETH анонсировали хэдлайнерский тур в поддержку нового альбома
21 дек 2018 :
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Бывший клавишник OPETH выпускает сольный альбом
19 дек 2018 :
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Фронтмен OPETH: «Поклонники не должны диктовать нам условия»
23 ноя 2018 :
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Фронтмен OPETH о новом материале
10 ноя 2018 :
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Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPPELIN
4 ноя 2018 :
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Концертное видео OPETH
25 окт 2018 :
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Четвёртый видеотрейлер к концертному релизу OPETH
11 окт 2018 :
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Третий трейлер к концертному альбому OPETH
27 сен 2018 :
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Трейлер концертного релиза OPETH
13 сен 2018 :
|
Трейлер концертного релиза OPETH
8 сен 2018 :
|
Фрагмент нового DVD OPETH
17 авг 2018 :
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Концертный релиз OPETH выйдет осенью
12 июл 2018 :
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OPETH работают над новым альбомом
4 июн 2018 :
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Видео с выступления OPETH
10 апр 2018 :
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Видео с концерта OPETH в Германии
24 ноя 2017 :
|
Фронтмен OPETH: «Я потерял интерес к составлению новых жанров, чтобы описать то, что мы делаем»
21 ноя 2017 :
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OPETH в начале 2018 года возьмут перерыв в гастрольной деятельности, чтобы начать работу над новым материалом
19 окт 2017 :
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Лидер OPETH рассказал о несостоявшейся дуэли
4 окт 2017 :
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Фронтмен OPETH желает, чтобы следующий альбом был «безумным»
15 май 2017 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о «вейпинге» с лидером MEGADETH
2 фев 2017 :
|
Гитарист OPETH: «Мы всё ещё металхэды»
24 янв 2017 :
|
Новое видео OPETH
17 янв 2017 :
|
Фронтмен OPETH: «Я сочинил лучшие металл-риффы, слушая старую шнягу, не имеющую отношения к металлу»
28 дек 2016 :
|
Лидера OPETH вырвало на стену, когда он записывал вокал для дебютного EP BLOODBATH
13 дек 2016 :
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Видео с выступления OPETH
8 дек 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Оставлять детей дома, чтобы поехать в тур, — ужасно»
29 ноя 2016 :
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Гитарист OPETH рассказал о своих туре и сетлисте мечты
24 ноя 2016 :
|
Mikael Åkerfeldt: «Суть OPETH — в изменениях»
2 ноя 2016 :
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Фронтмен OPETH о любимых джазовых исполнителях и сложных временах
25 окт 2016 :
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Лидер OPETH: «Если я сочиню подходящую музыку, то могу использовать гроул»
23 окт 2016 :
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Фронтмен OPETH о влияниях на новом альбоме и любимой еде
19 окт 2016 :
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Фронтмен OPETH о новом альбоме, лейбле и пиве
15 окт 2016 :
|
Видео с выступления OPETH
14 окт 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Я не хотел бы, чтобы наша музыка испортилась под влиянием чего-либо»
13 окт 2016 :
|
Лидер OPETH основал клуб металл-джентльменов
12 окт 2016 :
|
Участники OPETH и KATATONIA читали рэп на шведском
12 окт 2016 :
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Фронтмен OPETH: «Мне неинтересно сочинять музыку для кого-то ещё, кроме себя»
11 окт 2016 :
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Успехи в чартах OPETH
4 окт 2016 :
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Видео с выступления OPETH
30 сен 2016 :
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Лидер OPETH о новом альбоме: «Он о трагической любви»
29 сен 2016 :
|
Новый альбом OPETH доступен для прослушивания
29 сен 2016 :
|
Фронтмен OPETH о названии нового альбома, дочерях и дискомфорте
27 сен 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Отказ от дэт-металлического вокала стал облегчением»
21 сен 2016 :
|
Видео с текстом от OPETH
5 сен 2016 :
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Новая песня OPETH
3 авг 2016 :
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Гитарист OPETH сказал, что новый альбом группы более напористый, мрачный и тяжёлый, чем предыдущие два
2 авг 2016 :
|
Видео с текстом от OPETH
1 авг 2016 :
|
Заглавный трек нового альбома OPETH доступен для прослушивания
29 июл 2016 :
|
Новый альбом OPETH выйдет на розовом виниле
26 июл 2016 :
|
Лидер OPETH: «Я не боюсь ничего, когда дело касается музыки»
18 июл 2016 :
|
OPETH опубликовали трек-лист нового альбома
15 июл 2016 :
|
Тизер нового альбома OPETH
17 июн 2016 :
|
OPETH опубликовали видео из студии
15 июн 2016 :
|
OPETH подписали контракт с NUCLEAR BLAST и выпустят новый альбом в этом году
21 май 2016 :
|
Рассказ об автобиографической книге OPETH
3 май 2016 :
|
Концертный альбом OPETH выйдет на виниле
14 апр 2016 :
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OPETH выпустят светлое пиво
15 мар 2016 :
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Книга об OPETH выйдет в апреле
4 фев 2016 :
|
Лидер OPETH о переиздании "Deliverance" и "Damnation"
7 янв 2016 :
|
Лидер OPETH не интересуется современным металлом
7 дек 2015 :
|
OPETH выпустили пиво
3 дек 2015 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT: «Я смотрю на каждую новую запись OPETH как на последнюю»
16 ноя 2015 :
|
Лидер OPETH планирует проект на шведском языке
28 окт 2015 :
|
Видео с выступления OPETH
18 окт 2015 :
|
Видео с выступления OPETH
14 окт 2015 :
|
Видео с выступления OPETH
8 окт 2015 :
|
Лидер OPETH: «Не думаю, что буду сочинять суперагрессивную музыку»
7 окт 2015 :
|
Лидер OPETH: «Я не смог бы работать с Ritchie Blackmore'ом»
13 сен 2015 :
|
Переиздание 'Deliverance' и 'Damnation' OPETH выйдет в октябре
3 авг 2015 :
|
Лидер OPETH: «Не думал, что металл-сцена столь консервативна»
1 авг 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления OPETH
29 июл 2015 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT о коммерческой стороне дела
13 июл 2015 :
|
Лидер OPETH: «Мы не рассматриваем группу как машину по заколачиванию бабла»
11 июн 2015 :
|
Лидер OPETH о сольном альбоме
20 май 2015 :
|
Лидер OPETH о критике музыкального направления коллектива
11 май 2015 :
|
OPETH исполняют NAPALM DEATH
22 апр 2015 :
|
Лидер OPETH: «Иногда я хочу бросить занятие музыкой»
18 янв 2015 :
|
Гитарист OPETH не исключает возвращения группы к гроулингу и дет-металлу
5 янв 2015 :
|
Гитарист OPETH: "Мы хотим, чтобы люди уходили с наших концертов..."
30 дек 2014 :
|
Лидер OPETH: «Я пока не задумывался о том, чтобы отойти от дел»
14 дек 2014 :
|
Видео с выступления OPETH
3 дек 2014 :
|
Лидер OPETH любит выступать в «исторических местах»
14 ноя 2014 :
|
OPETH целиком исполнят "Ghost Reveries"
2 ноя 2014 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT по-прежнему считает OPETH частью металлической сцены
27 окт 2014 :
|
Лидер OPETH никогда не обсуждал сайд-проект с BILL'ом KELLIHER'ом и BJÖRN'ом GELOTTE
21 окт 2014 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT заявил, что исполнение большого количества новых песен в туре "Heritage" было ошибкой
18 окт 2014 :
|
Видео с выступления OPETH
14 окт 2014 :
|
Новое видео OPETH
12 сен 2014 :
|
Новая песня OPETH
5 сен 2014 :
|
Лидер OPETH: «Люди должны радоваться, что PINK FLOYD записывают новый альбом»
27 авг 2014 :
|
Лидер OPETH не хотел бы, чтобы журналисты слушали его альбомы до официального выхода
19 авг 2014 :
|
Новый альбом OPETH доступен для прослушивания
1 авг 2014 :
|
Новая песня OPETH
25 июл 2014 :
|
Вокалист OPETH: «Если мы и запишем тяжёлый альбом, то это будет чистый дэт-металл»
8 июн 2014 :
|
Видео полного выступления OPETH
29 май 2014 :
|
Новая песня OPETH
28 май 2014 :
|
Обложка нового альбома OPETH
10 май 2014 :
|
Выход нового альбома OPETH отложен
12 апр 2014 :
|
Видео с выступления OPETH
9 апр 2014 :
|
Новый альбом OPETH выйдет в июне
24 мар 2014 :
|
OPETH надеются выпустить новый альбом в июне
18 дек 2013 :
|
Лидер OPETH отмечен на церемонии SKAP
3 сен 2013 :
|
У OPETH готовы четыре новые песни
22 апр 2013 :
|
Акустика от OPETH
1 апр 2013 :
|
Гитарист OPETH: «Новый альбом будет отличаться от "Heritage"»
19 мар 2013 :
|
Фронтмен OPETH: «Почему METALLICA играют так мало новых песен?»
7 мар 2013 :
|
Лидер OPETH: "Современный тяжелый металл тупой и дерьмовый"
6 дек 2012 :
|
Лидер OPETH о двух новых песнях
20 ноя 2012 :
|
Посуда от OPETH
20 ноя 2012 :
|
Акустика от OPETH
17 ноя 2012 :
|
Видео с выступления OPETH
12 окт 2012 :
|
OPETH выступили в Amusement Park
13 авг 2012 :
|
Фронтмен OPETH начал сочинять материал для следующего альбома
18 июн 2012 :
|
Фронтмен OPETH записал дуэт с легендарным гитаристом GENESIS
19 май 2012 :
|
Mikael Åkerfeldt's (OPETH) сказал, что очень любит ABBA
9 май 2012 :
|
OPETH объяснили причину отмены концерта
9 май 2012 :
|
Вокалист OPETH: "Я не ломал руку и не попадал в аварию!"
8 май 2012 :
|
Вокалист OPETH попал в аварию
1 май 2012 :
|
Видео с выступления OPETH
27 апр 2012 :
|
Фронтмен OPETH: «Я не слушал дэт-металл с начала девяностых годов»
28 мар 2012 :
|
Основатель OPETH David Isberg восстанавливается после нападения
22 мар 2012 :
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Переиздания альбомов OPETH выйдут в апреле
16 фев 2012 :
|
OPETH побывали в шведском посольстве в Сингапуре
28 окт 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
7 окт 2011 :
|
OPETH исполнили фрагмент песни BON JOVI
23 сен 2011 :
|
Новое видео OPETH
14 сен 2011 :
|
OPETH на шведском ТВ
12 сен 2011 :
|
Новый альбом OPETH доступен для прослушивания
8 сен 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
12 авг 2011 :
|
Эксклюзивный концерт OPETH выйдет с журналом Rock Hard
28 июл 2011 :
|
Детали нового альбома OPETH
26 июл 2011 :
|
Новая песня OPETH
25 июл 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
19 июл 2011 :
|
Новый альбом OPETH выйдет с монетами
11 июл 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
8 июл 2011 :
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Прямая трансляция с выступления OPETH
23 июн 2011 :
|
Фронтмен OPETH: «“Heritage” отличается по звучанию от наших предыдущих альбомов»
20 июн 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
16 июн 2011 :
|
Барабанщик WEATHER REPORT на новом альбоме OPETH
16 июн 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
13 июн 2011 :
|
OPETH выступили с новым клавишником
3 июн 2011 :
|
OPETH работают с клавишником JOAKIM'ом SVALBERG'ом
1 июн 2011 :
|
Обложка нового альбома OPETH
27 май 2011 :
|
Детали нового альбома OPETH
26 май 2011 :
|
Название нового альбома OPETH
7 апр 2011 :
|
OPETH расстались с клавишником
16 мар 2011 :
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OPETH, MACHINE HEAD и ROADRUNNER RECORDS празднуют Record Store Day
7 фев 2011 :
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Лидер OPETH о Гэри Муре
3 дек 2010 :
|
OPETH отправятся в студию в январе
15 окт 2010 :
|
Фронтмен OPETH: «В отношении музыки я не иду на компромисс»
27 сен 2010 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о DVD
14 сен 2010 :
|
Еще один фрагмент нового DVD OPETH
11 сен 2010 :
|
Видео из нового документального фильма OPETH
7 сен 2010 :
|
Превью нового DVD OPETH
26 авг 2010 :
|
Песня от OPETH за 0.00$
21 авг 2010 :
|
Детали специального издания OPETH
17 авг 2010 :
|
OPETH исполнили песню DIO
12 авг 2010 :
|
Клавишник OPETH о 20-летии группы
22 июл 2010 :
|
OPETH выпустят 'In Live Concert At The Royal Albert Hall'
18 май 2010 :
|
Фронтмен OPETH о смерти DIO
16 май 2010 :
|
Конкурс от OPETH
9 май 2010 :
|
"Still Life" OPETH выйдет на виниле
2 май 2010 :
|
Mikael Åkerfeldt: "Не пытайтесь связаться со мной через разные веб-страницы"
13 апр 2010 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о юбилейных выступлениях
19 мар 2010 :
|
Новости от OPETH
1 фев 2010 :
|
OPETH записали песню для компьютерной игры
14 янв 2010 :
|
Mikael Åkerfeldt рассказал о своей модели гитары
7 дек 2009 :
|
Тур OPETH в поддержку альбома "Watershed" завершён
3 дек 2009 :
|
Подробности о мини-туре OPETH в честь 20-летия
30 ноя 2009 :
|
OPETH планируют выступления в честь 20-летнего юбилея
20 ноя 2009 :
|
Участники OPETH, MOTÖRHEAD, AMON AMARTH выступили в поддержку прав животных
12 ноя 2009 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о прошедшем туре
16 окт 2009 :
|
Авария турового автобуса OPETH не была случайностью
1 окт 2009 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о туре Progressive Nation
17 сен 2009 :
|
Фронтмен OPETH хочет записать сольный альбом
16 сен 2009 :
|
Фронтмен OPETH поделился мыслями о новом альбоме KATATONIA
17 авг 2009 :
|
OPETH оконфузились на фестивале
10 июн 2009 :
|
Фронтмен OPETH живёт «двойной жизнью»
28 май 2009 :
|
Бокс-сет OPETH выйдет в Европе
9 апр 2009 :
|
Первая серия альбомов OPETH в коробочной версии уже в продаже
23 мар 2009 :
|
Фронтмен OPETH поделился впечатлениями от норвежского тура
13 мар 2009 :
|
Тур OPETH спонсирует норвежское правительство
18 фев 2009 :
|
Фронтмен OPETH делится новостями из тура
29 янв 2009 :
|
OPETH впервые выступили в Индии
10 янв 2009 :
|
Фронтмен OPETH комментирует поражение на церемонии вручения шведской ГРЭММИ
23 дек 2008 :
|
Фронтмен OPETH рассказывает: "Это был наш самый успешный тур по Европе"
10 дек 2008 :
|
Новый цифровой ЕР от OPETH
10 дек 2008 :
|
OPETH возглавили список лучших альбомов 2008-го года...
3 дек 2008 :
|
Фронтмен OPETH рассказывает о последних новостях группы
26 ноя 2008 :
|
Специальное издание альбомов OPETH
17 ноя 2008 :
|
OPETH впервые выступят в России
14 ноя 2008 :
|
В сети опубликовано новое видео OPETH
23 окт 2008 :
|
OPETH завершили работу над новым клипом
22 окт 2008 :
|
Участники OPETH рассказали о своей музыкальной карьере
14 окт 2008 :
|
Подробности выхода DVD "The Roundhouse Tapes" от OPETH
12 сен 2008 :
|
Новости от фронтмена OPETH
12 авг 2008 :
|
Фронтмен и ударник OPETH выступили с BLOODBATH
23 июл 2008 :
|
Новости от OPETH
30 июн 2008 :
|
Лидер OPETH поправляется после ветрянки
27 июн 2008 :
|
OPETH вынуждены отменить участие в фестивалях
6 июн 2008 :
|
Гастрольные злоключения OPETH в Майами
12 май 2008 :
|
OPETH: бокс-сет "The Candlelight Years" выйдет в июне
24 апр 2008 :
|
OPETH: видео на новую композицию в сети
31 мар 2008 :
|
Обложка нового альбома OPETH
12 мар 2008 :
|
Фронтмен OPETH поделился впечатлениями о "Melloboat"
5 фев 2008 :
|
OPETH записали несколько каверов
4 фев 2008 :
|
Mikael Åkerfeldt комментирует возвращение в BLOODBATH
28 дек 2007 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о предстоящем альбоме
13 дек 2007 :
|
Новый DVD OPETH выйдет в сентябре
14 ноя 2007 :
|
OPETH : закончена запись ударных для нового альбома
1 ноя 2007 :
|
OPETH приступают к записи нового альбома
9 окт 2007 :
|
Фронтмен OPETH делится своими впечатлениями
24 авг 2007 :
|
OPETH выпустят новый DVD в начале 2008-го года
22 авг 2007 :
|
OPETH: детали релиза "The Roundhouse Tapes"
18 авг 2007 :
|
OPETH: лейбл разыскивает фото, сделанные фэнами группы
4 июн 2007 :
|
Новый гитарист OPETH: "Я постараюсь стать достойной заменой PETER'у"
28 май 2007 :
|
OPETH сменили гитариста
16 апр 2007 :
|
Подробности о новом DVD OPETH
2 янв 2007 :
|
OPETH: Mikael Åkerfeldt погрузился в творчество
20 окт 2006 :
|
Концерт OPETH в Лондоне, возможно, послужит прообразом DVD
13 сен 2006 :
|
Подробности специального издания OPETH "Ghost Reveries"
15 июн 2006 :
|
OPETH перезапишут кавер "Soldier Of Fortune"
14 май 2006 :
|
Из OPETH ушел ударник
5 ноя 2005 :
|
Фронтмен OPETH делится опытом
3 сен 2005 :
|
Новое видео от OPETH
20 июл 2005 :
|
В сети появились новые сэмплы OPETH
25 июн 2005 :
|
OPETH: новый трек в сети
17 июн 2005 :
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OPETH: обложка и трэклист нового альбома
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Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON
Mikael Åkerfeldt в интервью Full Metal Jackie обсудил будущую пластинку "The Last Will And Testament".
OPETH вернулись со своим первым за пять лет альбомом "The Last Will and Testament". Mikael, в этом альбоме много интересного. У него интересная концепция. Семья узнаёт секреты своего отца, читая его завещание. Откуда взялась эта идея и что вас больше всего заинтересовало в этой истории?
«Это увлекательно. Говорят, что кровные узы всегда крепче остальных. А я думаю, действительно ли это так? Просто положите перед людьми пачку денег и посмотрите, что произойдёт. Не то чтобы я ходил на курсы, чтобы узнать больше о семейных отношениях или о том, как составляется завещание, но я начал работать над этой идеей несколько лет назад, когда мы записывали последний альбом.
На нём есть песня, которая затрагивает эти вопросы. В то время я увидел интервью с парнем, который поругался с остальными членами своей семьи из-за завещания их отца. Он не общался с братом и сестрой. По сути, они были заклятыми врагами из-за денег и раздела имущество отца. Мне всегда казалось, что эта тема довольно интересна. А потом появился сериал "Наследники", который мне очень нравится».
Да. Боже мой. Он хорош.
«Да, он потрясающий. Один из лучших сериалов, что я видел. Все, с кем я разговаривал, говорили: "Да, он лучший". И мне он очень понравился. Он также затронул эту тему. Поэтому, когда я начал работать над этой пластинкой, я подумал: "Мне снова придётся писать о лесе или о Сатане?" Мне хотелось чего-то крутого, с чем можно было бы работать, чего-то, чему можно было бы уделить больше времени, более длинной истории. Мне нужен был какой-то концептуальный альбом.
И это стало моей темой.
Я начал сочинять музыку, придумывать тексты, прорабатывать наброски сюжета. И с помощью моей девушки через некоторое время я закончил наброски, я записал тексты так, как они были бы напечатаны в реальном завещании, — в данном случае отцом, который ушёл из жизни. Он был как патриарх, вроде Руперта Мердока, личностью которого вдохновлен патриарх из "Наследников". И это стало текстом, который превратился в историю пластинки. Для меня это увлекательная тема».
История этого альбома определённо интересна своими поворотами и драматизмом, а также семейными взаимоотношениями. Чувствуется, что для вас это был довольно увлекательный опыт. Мне интересно, были ли у вас альтернативные повороты или различные версии того, в какую сторону могла бы направиться эта история, прежде чем вы решили, как всё это будет происходить.
«У меня было почти всё. На самом деле я был вполне доволен концепцией в её нынешнем виде, пока не начал снова разговаривать о ней со своей девушкой. И именно она сказала, что было бы здорово, если бы в конце был какой-то неожиданный поворот. И именно она подкинула мне идею. Я не думаю, что мне стоит подробнее об этом рассказывать, но именно она придумала для меня неожиданный поворот. И как только всё встало на свои места, я понял, что это оно. Так мне стало намного легче писать все остальные тексты, зная, что в конце произойдёт этот поворот.
Это было увлекательно, и, в конечном счёте это самое важное для меня. Именно поэтому я до сих пор этим занимаюсь — потому что это весело. Я хочу, чтобы каждый аспект записи альбома, сочинения пластинки был почти как игра с Lego или что-то в этом роде. Я словно ребенок, который хорошо проводит время. Так что это очень важно для меня. Конечно, в этот раз я потратил больше времени на тексты, чем в прошлый раз. История немного яснее, возможно, её легче понять, чем некоторые из моих предыдущих работ, но она была интригующей.
Я был очень взволнован, отправляя песни ребятам из группы и тексты, объясняющие, о чём они, о чём концепция. Так что теперь я знаю её изнутри, чего не всегда случалось на предыдущих пластинках. В прошлом всегда были какие-то несоответствия, которые я не мог объяснить, но сейчас я чувствую себя уверенно».
Что было самым сложным в работе над этим альбомом по сравнению с тем, как вы обычно записываетесь?
«Мне пришлось принимать решения раньше, чем я делал это в прошлом, потому что хочется, чтобы хронологический порядок был похож на историю. Как только я определился с последовательностью песен и написал к ним тексты, я уже не мог ничего изменить. Это уже в прошлом. Нельзя в последнюю минуту сделать песню седьмой в альбоме, а не второй или ещё какой-нибудь. Но теперь, когда последовательность песен была выстроена, а тексты — написаны, я не мог ничего изменить. В каком-то смысле это было облегчением.
При сочинении музыки всегда возникает множество проблем, но большинство из них — личные. Мне хочется произвести впечатление на самого себя. Мне хочется придумать что-то, что кажется мне актуальным. Хочется, чтобы это хорошо получилось. Хочется чтобы по коже бегали мурашки. Хочется, чтобы творчество было актуальным, и именно так я предпочитаю сочиняю музыку, которая, по моему мнению, сейчас крута.
Я немного вернулся к прошлому, и на альбоме есть скриминг, который я не использовал на пластинках уже 15 лет или около того. Так что это было очень важно. А я очень требователен к тому, как должен звучать мой вокал, дэт-металлический вокал. Но всё это было увлекательно, и в конечном итоге именно этого я и хочу — получить удовольствие. Я не воспринимаю это как работу».
Одним из первых поводов для разговоров, когда люди услышали "Paragraph One", было то, что экстремальный вокал вернулся. Очевидно, что он был важной частью вашей ранней карьеры, потом на какое-то время он исчез, а теперь вернулся. После альбомов с чистым вокалом чувствуется ли теперь, что скриминг стал более осознанным и обдуманным в музыке? Достигли ли OPETH того момента, когда вы чувствуете, что можете свободно делать то, что хотите в музыкальном плане, без ожиданий, диктующих вам, что следует делать?
«Я думаю, мы достигли такой точки до этой пластинки. Я никогда не чувствовал давления извне, чтобы понять, куда мы должны двигаться. Конечно, я тоже слышал разговоры о том, что "OPETH когда-то были великими" и "Сделайте OPETH снова великими. Сделайте OPETH снова рычащими". Но на последних четырёх альбомах не было места для такого вокала. Я также хотел больше совершенствовать другой тип голоса, а музыка не требовала экстремального вокала. На предыдущих четырёх пластинках не было смысла использовать такой вокал.
Но теперь, поскольку есть разговорная часть, которую исполняет Ian Anderson, а мой голос — это как бы голос главного героя, покойного патриарха, поэтому этот вокал здесь уместен. На самом деле было бы полезно иметь такой вокал на этой пластинке. Кроме того, я хорошо звучал.
Я был очень доволен тем, как я звучал на последних концертах, где мы играли в основном старые вещи с большим количеством рычащего вокала, и я чувствовал себя сильным и уверенным, и у меня была цель использовать этот тип вокала. И поскольку музыка получилась немного тяжелее, может быть, немного мрачнее, я решил, что возвращение этого вокала будет полезно для этой пластинки. Это единственная причина, по которой я его использовал. Он звучит хорошо, он соответствует настроению, соответствует альбому, соответствует концепции, соответствует характеру, концепции и всему остальному. Так что да, я доволен тем, что получилось».
Вы уже упоминали об этом, но для работы над "The Last Will and Testament" вы наконец-то смогли привлечь Anderson'a из Jethro Tell после того, как надеялись сделать это ранее. Но правда ли, что его игра на флейте была скорее вторичной, так как вы изначально искали его для озвучивания? И что заставило вас впервые выбрать Ian'a в качестве рассказчика?
«Для меня он — одно из самых больших влияний. Я думаю, что во многих отношениях, помимо того, что он отличный музыкант, коим он и является, и автор песен, он ещё и лидер группы. Я один из тех, кто заходит на YouTube, чтобы посмотреть интервью с такими людьми, как Ian Anderson, Ritchie Blackmore, Joni Mitchell, и т. д. Но в интервью Ian'a, которые я нашёл, мне показалось, что его голос звучит круто.
И как только в моей голове всплыл аспект о повествовании в этом альбоме, я понял, что это должен быть он. Вот почему я обратился к нему. У него просто замечательный голос. И я попросил его об этом.
Думаю, он был немного удивлён. Он вообще сказал, что его удивило, что кто-то попросил именно об этом, в отличие от игры на флейте, которой он, конечно же, славится. Он сказал: "Не могу вспомнить, задавали ли мне такой вопрос раньше". Он согласился, я был счастлив, и всё получилось очень хорошо.
Но потом он спросил по электронной почте: "А флейта будет нужна?" Я ответил: "Да, да, да. Да. Мне нужна флейта". Но на тот момент у меня не было для неё партии. Я знал, что не могу упустить такую возможность. Поэтому я просто проглядел все песни и нашёл партию в песне "Paragraph Four", в которой была более медленная часть, она идеально подошла бы для него. Я отправил её ему, а он в ответ прислал потрясающее соло на флейте.
Так что я охотился за ним 15 лет или около того. Его просили принять участие в записи альбома "Heritage", но тогда он не откликнулся. Так что удивительно, что он все-таки оказался на нашей пластинке. Это потрясно.
Вообще-то я собираюсь с ним встретиться. Я надеюсь подарить ему бутылку чего-нибудь в знак благодарности, потому что я не смог ему заплатить, он отказался от гонорара. Это просто потрясающе».
Продолжение
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