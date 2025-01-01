Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 84
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 25
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 23
*NEVERMORE ищут вокалиста 18
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 17
*Почему AC/DC так названы? 16
*CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO» 10
*Обновленное видео DOKKEN 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 84
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 25
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 23
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

17 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON

8 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о решении использовать экстремальный вокал на новой пластинке

5 окт 2024 : 		 Юбилейный винил OPETH выйдет осенью

3 окт 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке

26 сен 2024 : 		 Лидер OPETH о любви к винилам

24 сен 2024 : 		 Выход нового альбома OPETH отложен

17 сен 2024 : 		 Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу

6 сен 2024 : 		 Новая песня OPETH

4 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

15 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»

13 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»

8 авг 2024 : 		 Лидер OPETH хочет в тур с EUROPE

5 авг 2024 : 		 Видео с выступления OPETH
Показать далее
| - |

|||| 10 янв 2025

Лидер OPETH почтил память отца шведского металла



zoom
MIKAEL ÅKERFELDT не прошел мимо и новости о смерти Рагне Уолкиста:

«Рагне Уолкист, 1955-2025. Покойся с миром.

С тяжёлым сердцем мы прощаемся с фронтменом/вокалистом/гитаристом HEAVY LOAD Рагне Вальквистом. Пока я пишу это, я не могу полностью осознать эту ужасную потерю. Впервые я встретил Рагне во время одного из печально известных турниров по каббу (организованных Педером и Евой. Спасибо!) вместе с его братом (и барабанщиком HEAVY LOAD) Стирбьёрном Вальквистом.

Рагне был удивительным персонажем. Остроумный, язвительный, поэтичный, целеустремлённый и просто великолепный и вдохновляющий человек и музыкант. Он был моим другом, и я сожалею, что у меня не было времени узнать его получше. Во время праздников я переписывался с братьями, желая им обоим "счастливого Нового года", и получил в ответ от Рагне "спасибо" и прекрасное стихотворение. Я не знал, что это было последнее, что я когда-либо услышу от него. Я (от имени OPETH) выражаю самые тёплые соболезнования Стирбьёрну и остальным членам семьи Вальквиста, а также его друзьям и поклонникам.

HEAVY LOAD — первая шведская хеви-металлическая группа, которая также внесла свой вклад в развитие сцены за пределами своего жанра, управляя студией Thunderload. Рагне также является автором двух эпических книг "The Wahlgaard Saga Pt. 1 & 2". Я знаю, что он очень любил и гордился этим проектом, и его стоит изучить. Рагне (как и Стирбьёрн) никогда не шёл на компромиссы в том, что касалось его артистизма и творчества. Несмотря на трудности, связанные с такой позицией в коммерческом мире музыки и искусства, она, безусловно, требует уважения.
«Я испытал эту решимость, когда Рагне и Стирбьёрн любезно пригласили меня в студию Thunderload, чтобы послушать черновой микс их последнего шедевра "Riders Of The Ancient Storm". Это было невероятно! Просто находиться там, есть булочки с корицей и пить кофе с этими двумя легендами хеви-метала было бы для меня вполне (или даже более чем) достаточно. Но оказаться на предварительном прослушивании их первого альбома с 1983 года было потрясающе до абсурда. Братья были очень горды (как и должно быть). Они относились ко мне с уважением и теплотой в тот день (и в любой другой раз, когда мы встречались). Я никогда этого не забуду.

Музыка Рагна, несомненно, продолжит сотрясать самые основы Вальгаллы! Его будет очень не хватать!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 289

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом