Лидер OPETH почтил память отца шведского металла



MIKAEL ÅKERFELDT не прошел мимо и новости о смерти Рагне Уолкиста:



«Рагне Уолкист, 1955-2025. Покойся с миром.



С тяжёлым сердцем мы прощаемся с фронтменом/вокалистом/гитаристом HEAVY LOAD Рагне Вальквистом. Пока я пишу это, я не могу полностью осознать эту ужасную потерю. Впервые я встретил Рагне во время одного из печально известных турниров по каббу (организованных Педером и Евой. Спасибо!) вместе с его братом (и барабанщиком HEAVY LOAD) Стирбьёрном Вальквистом.



Рагне был удивительным персонажем. Остроумный, язвительный, поэтичный, целеустремлённый и просто великолепный и вдохновляющий человек и музыкант. Он был моим другом, и я сожалею, что у меня не было времени узнать его получше. Во время праздников я переписывался с братьями, желая им обоим "счастливого Нового года", и получил в ответ от Рагне "спасибо" и прекрасное стихотворение. Я не знал, что это было последнее, что я когда-либо услышу от него. Я (от имени OPETH) выражаю самые тёплые соболезнования Стирбьёрну и остальным членам семьи Вальквиста, а также его друзьям и поклонникам.



HEAVY LOAD — первая шведская хеви-металлическая группа, которая также внесла свой вклад в развитие сцены за пределами своего жанра, управляя студией Thunderload. Рагне также является автором двух эпических книг "The Wahlgaard Saga Pt. 1 & 2". Я знаю, что он очень любил и гордился этим проектом, и его стоит изучить. Рагне (как и Стирбьёрн) никогда не шёл на компромиссы в том, что касалось его артистизма и творчества. Несмотря на трудности, связанные с такой позицией в коммерческом мире музыки и искусства, она, безусловно, требует уважения.

«Я испытал эту решимость, когда Рагне и Стирбьёрн любезно пригласили меня в студию Thunderload, чтобы послушать черновой микс их последнего шедевра "Riders Of The Ancient Storm". Это было невероятно! Просто находиться там, есть булочки с корицей и пить кофе с этими двумя легендами хеви-метала было бы для меня вполне (или даже более чем) достаточно. Но оказаться на предварительном прослушивании их первого альбома с 1983 года было потрясающе до абсурда. Братья были очень горды (как и должно быть). Они относились ко мне с уважением и теплотой в тот день (и в любой другой раз, когда мы встречались). Я никогда этого не забуду.



Музыка Рагна, несомненно, продолжит сотрясать самые основы Вальгаллы! Его будет очень не хватать!»





