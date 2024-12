сегодня



Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»



FREDRIK ÅKESSON в октябрьском интервью рассказал об альбоме "The Last Will And Testament", релиз которого состоялся 22 ноября:



«Для меня это очень волнительно. И мы уже видели некоторые отклики от фанатов и прессы, потому что журналисты уже послушали весь альбом. Так что мы получаем отклики. Сейчас мы даём много интервью, а также выпустили два трека c пластинки. И, конечно, мне становится любопытно. Я хочу почитать комментарии.



Я всё ещё думаю, что это такой же захватывающий момент, как когда я присоединился к группе во время работы над альбомом "Watershed" [2008] - я правда так думаю. И новая пластинка очень особенная для меня. Они все хороши — я доволен ими всеми, но эта как бы объединяет старое творчество OPETH и проговую эру группы в новом направлении, и это шаг вперёд».



На вопрос, сознательно ли он сделал выбор в пользу более тяжёлых гитар на "The Last Will And Testament", он сказал:



«Мы говорили о том, что на новой пластинке гитара должна играть большую роль, чем на "In Cauda Venenum" [2019 года]. Лично для меня, пожалуй, там было слишком много клавишных... Мы говорили о том, чтобы дать гитарам больше свободы, и я рад, что гитарист/вокалист OPETH Mikael хотел, чтобы я играл соло почти в каждом треке. В "§2" есть небольшой тэппинг, но помимо этого соло были очень важны для меня. Я хотел чтобы это были маленькие композиции внутри песен. И в этот раз соло были другими, потому что я создавал их самостоятельно, так что я уделял им больше внимания. На "In Cauda" я импровизировал несколько дублей в студии Mikael'a, но в этот раз я сочинял всё в комнате своего сынишки».







+0 -0



просмотров: 182