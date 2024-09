сегодня



Новая песня OPETH



"§3", новая песня группы OPETH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Will And Testament", выход которого запланирован на 11 октября на Reigning Phoenix Music/Moderbolaget:



01. §1

02. §2

03. §3

04. §4

05. §5

06. §6

07. §7

08. A Story Never Told



* Special guests on "The Last Will And Testament":



Ian Anderson (JETHRO TULL) - spoken word

Mirjam Åkerfeldt - spoken word



* All music and lyrics written by Mikael Åkerfeldt

* Lyrical concept by Mikael Åkerfeldt, dramatic consultation by Klara Rönnqvist Fors

* Produced by Mikael Åkerfeldt

* Co-produced by OPETH and Stefan Boman

* Engineered by Stefan Boman, Joe Jones and OPETH

* Mixing by Stefan Boman and Mikael Åkerfeldt and OPETH at Atlantis and Hammerthorpe, Stockholm, Sweden

* Mastering and vinyl lacquer cut by Miles Showell at Abbey Road studios, London, U.K.

* Strings conducted by Dave Stewart at Angel Studios, London, U.K.

* Strings arrangement by Mikael Åkerfeldt and Dave Stewart

* Drum technicalities by Kit Cunningham

* Artwork by Travis Smith with directions from Mikael Åkerfeldt







