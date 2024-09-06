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Новая песня OPETH



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"§3", новая песня группы OPETH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Will And Testament", выход которого запланирован на 11 октября на Reigning Phoenix Music/Moderbolaget:

01. §1
02. §2
03. §3
04. §4
05. §5
06. §6
07. §7
08. A Story Never Told

* Special guests on "The Last Will And Testament":

Ian Anderson (JETHRO TULL) - spoken word
Mirjam Åkerfeldt - spoken word

* All music and lyrics written by Mikael Åkerfeldt
* Lyrical concept by Mikael Åkerfeldt, dramatic consultation by Klara Rönnqvist Fors
* Produced by Mikael Åkerfeldt
* Co-produced by OPETH and Stefan Boman
* Engineered by Stefan Boman, Joe Jones and OPETH
* Mixing by Stefan Boman and Mikael Åkerfeldt and OPETH at Atlantis and Hammerthorpe, Stockholm, Sweden
* Mastering and vinyl lacquer cut by Miles Showell at Abbey Road studios, London, U.K.
* Strings conducted by Dave Stewart at Angel Studios, London, U.K.
* Strings arrangement by Mikael Åkerfeldt and Dave Stewart
* Drum technicalities by Kit Cunningham
* Artwork by Travis Smith with directions from Mikael Åkerfeldt




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6 сен 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, иронично, но тут первая вступительная часть напомнила Ihsahn "Homecoming"

просмотров: 402

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