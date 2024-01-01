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Видео с выступления OPETH



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Видео с выступления OPETH, которое состоялось 27 октября в Mission Ballroom, Denver, Colorado, доступно для просмотра ниже:

01. §1
02. The Leper Affinity
03. The Grand Conjuration
04. Demon Of The Fall
05. Eternal Rains Will Come
06. In My Time Of Need
07. Face Of Melinda
08. Heir Apparent
09. §3
10. Ghost Of Perdition

Encore:

11. Sorceress
12. Deliverance




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