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Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»



В интервью для подкаста "Everblack" гитарист OPETH Fredrik Åkesson рассказал о взаимодействии внутри группы после того, как в сентябре 2022 года в составе появился барабанщик Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST, BLOODBATH, BODOM AFTER MIDNIGHT). Väyrynen сменил Sami Karppinen'a, который с осени 2021 года временно заменял Martin'a "Axe" Axenrot'a. Fredrik сказал:



«Я чувствую, что после трёхнедельного тура месяц назад мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо. Мы стали сплочённее. Мы достигли какого-то уровня, когда у нас больше энергии вживую. Да и за сценой атмосфера и химия сейчас очень хорошие, и это важно для нас, чтобы продолжать в том же духе.



Мы всегда были отличными друзьями, но сейчас, во время последних туров, я думаю, что химия была... Я не могу вспомнить, когда химия была настолько хорошей. Так же и с командой. Всё имеет значение. Мы стали сплочённее, а тур-менеджер важен, потому что он заботится обо всех. Я не люблю несправедливость, когда существует какая-то иерархия, когда на людей смотрят свысока, потому что они не в группе, а у нас ничего такого нет. Все являются частью команды. Химия очень важна».







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