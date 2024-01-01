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Лидер OPETH о новом альбоме



Mikael Åkerfeldt в недавней беседе ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым альбомом OPETH и «разрешено ли» ему что-нибудь об этом сообщать публично:



«Разрешено, но я воздержусь. Могу лишь сказать, что мы не делали официального объявления о дате релиза или чего-то подобного. За те полтора года, что мы не были в туре, мы особо ничем не занимались, поэтому работали над новым материалом. На самом деле за эти годы было проделано очень много работы. Мы пока не будем раскрывать карты ещё некоторое время. Но я хочу сказать, что да, в какой-то момент всё выйдет».



Он также рассказал о своем процессе сочинения песен:



«Когда я пишу музыку, чаще всего, в лучшем случае, у меня есть идея того, что я хочу сделать. Но обычно мне трудно придерживаться этой идеи, потому что когда я сочиняю музыку, в некотором роде это поток сознания. Я просто пишу... Поэтому я сочиняю быстро. И я быстро решаю, что хорошо, а что дрянь, что оставить, а что выбросить, и всё в таком духе. А в итоге получается что-то вроде: "Хм, я не помню, как написал эту песню". Так что я не знаю, как это работает. Но обычно мне приходит в голову идея, которую я хочу опробовать... Я пробую всё и пытаюсь, так сказать, отполировать эту фиговину, если вы понимаете, о чём я. У меня может быть идея — например, я слышу что-то хорошее, но мне кажется, что это звучит плохо. Я продолжаю работать с этим ещё некоторое время, а потом, спустя три недели, решаю: "Это всё ещё мура. Можно выбрасывать в корзину". Но я должен исчерпать все идеи».



После того, как у него спросили о том, что основатель JETHRO TULL Ian Anderson недавно заявил, что он примет участие в работе над следующим альбомом OPETH, Mikael ответил:



«Без комментариев. Я люблю Ian'a. Он немного поговорил об этом. Лучше пусть он проболтается, чем мы. Мы ещё подождём немного. Но да, Ian в этом замешан. Мы переписывались с ним по электронной почте».



На вопрос о том, встречался ли он с ним лично, Mikael ответил:



«Да, я встречался с ним лично. Но я не был с ним в студии... Я связался с ним 15 лет назад или около того для записи альбома "Heritage" [2011]. На той пластинке были партии для флейты, но он тогда не ответил. Поэтому мы взяли другого флейтиста, шведского парня, и это была счастливая случайность, что Ian не ответил. Мы привлекли к работе одного шведского парня, его звали Björn J:son Lindh. Он тесно сотрудничал с ABBA. Он был аранжировщиком, прекрасным пианистом и отличным флейтистом. Позже он ушёл из жизни. Так что наш альбом "Heritage" стал его последней записью. Так что я рад, что нам удалось с ним поработать. Он был своего рода гением, настоящим кумиром для меня. Поэтому я очень рад, что Ian не ответил тогда».



На вопрос, испытывал ли он когда-нибудь так называемый «творческий кризис», Mikael ответил:



«Он у меня практически всё время. Но я упорствую и продолжаю сочинять. Для меня отличная идея не обязательно должна быть сложной или продуманной. Мне нравится, когда рядом с очень сложным, экспериментальным произведением есть то, что я называю глупыми риффами. Мне нравятся оба аспекта музыки. По какой-то причине мне нравится по-настоящему сложная фигня, но не только она одна».



По поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) в процессе сочинения песен он сказал:



«Мне ИИ не нравится. Я не пробовал его использовать. Я не отправил ни одного запроса в ChatGPT или как он там называется, и не использовал ИИ для чего-либо. Честно говоря, я не знаю, как он работает. Но я слышал музыку, созданную ИИ. Моя девушка работала журналистом и брала интервью у шведских фолк-музыкантов, которые играли фолк-песни, сгенерированные ИИ. И я сказал: "Боже мой. Звучит неплохо. Звучит здорово". Но я не хочу об этом знать, потому что сочинение — это один из моих любимых аспектов работы в группе. Так что я приветствую творческие кризисы. Вы проходите через эти трудные времена, и в конце концов у вас что-то получается. Это очень полезно. Кроме того, ИИ, как ни крути, это обман. Это чушь. Это не музыка. Просто кто-то выбирает звуки, которые будет использовать компьютер. Так что настоящий музыкант не будет интересоваться ИИ. Только если ты заинтересован в том, чтобы делать деньги, и если ты полный идиот».







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