Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 45
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 38
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 20
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 18
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 45
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 38
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



30 июл 2024 : 		 Лидер OPETH о новом альбоме

23 июл 2024 : 		 Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH

5 июл 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 фев 2024 : 		 IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH

6 янв 2024 : 		 Основатель OPETH выпускает сборник стихов

17 ноя 2023 : 		 Новое видео OPETH

19 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой

25 янв 2023 : 		 Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби

20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

9 авг 2022 : 		 NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH

27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH

6 май 2022 : 		 Вышел саундтрек от лидера OPETH

28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер OPETH о новом альбоме



zoom
Mikael Åkerfeldt в недавней беседе ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым альбомом OPETH и «разрешено ли» ему что-нибудь об этом сообщать публично:

«Разрешено, но я воздержусь. Могу лишь сказать, что мы не делали официального объявления о дате релиза или чего-то подобного. За те полтора года, что мы не были в туре, мы особо ничем не занимались, поэтому работали над новым материалом. На самом деле за эти годы было проделано очень много работы. Мы пока не будем раскрывать карты ещё некоторое время. Но я хочу сказать, что да, в какой-то момент всё выйдет».

Он также рассказал о своем процессе сочинения песен:

«Когда я пишу музыку, чаще всего, в лучшем случае, у меня есть идея того, что я хочу сделать. Но обычно мне трудно придерживаться этой идеи, потому что когда я сочиняю музыку, в некотором роде это поток сознания. Я просто пишу... Поэтому я сочиняю быстро. И я быстро решаю, что хорошо, а что дрянь, что оставить, а что выбросить, и всё в таком духе. А в итоге получается что-то вроде: "Хм, я не помню, как написал эту песню". Так что я не знаю, как это работает. Но обычно мне приходит в голову идея, которую я хочу опробовать... Я пробую всё и пытаюсь, так сказать, отполировать эту фиговину, если вы понимаете, о чём я. У меня может быть идея — например, я слышу что-то хорошее, но мне кажется, что это звучит плохо. Я продолжаю работать с этим ещё некоторое время, а потом, спустя три недели, решаю: "Это всё ещё мура. Можно выбрасывать в корзину". Но я должен исчерпать все идеи».

После того, как у него спросили о том, что основатель JETHRO TULL Ian Anderson недавно заявил, что он примет участие в работе над следующим альбомом OPETH, Mikael ответил:

«Без комментариев. Я люблю Ian'a. Он немного поговорил об этом. Лучше пусть он проболтается, чем мы. Мы ещё подождём немного. Но да, Ian в этом замешан. Мы переписывались с ним по электронной почте».

На вопрос о том, встречался ли он с ним лично, Mikael ответил:

«Да, я встречался с ним лично. Но я не был с ним в студии... Я связался с ним 15 лет назад или около того для записи альбома "Heritage" [2011]. На той пластинке были партии для флейты, но он тогда не ответил. Поэтому мы взяли другого флейтиста, шведского парня, и это была счастливая случайность, что Ian не ответил. Мы привлекли к работе одного шведского парня, его звали Björn J:son Lindh. Он тесно сотрудничал с ABBA. Он был аранжировщиком, прекрасным пианистом и отличным флейтистом. Позже он ушёл из жизни. Так что наш альбом "Heritage" стал его последней записью. Так что я рад, что нам удалось с ним поработать. Он был своего рода гением, настоящим кумиром для меня. Поэтому я очень рад, что Ian не ответил тогда».

На вопрос, испытывал ли он когда-нибудь так называемый «творческий кризис», Mikael ответил:

«Он у меня практически всё время. Но я упорствую и продолжаю сочинять. Для меня отличная идея не обязательно должна быть сложной или продуманной. Мне нравится, когда рядом с очень сложным, экспериментальным произведением есть то, что я называю глупыми риффами. Мне нравятся оба аспекта музыки. По какой-то причине мне нравится по-настоящему сложная фигня, но не только она одна».

По поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) в процессе сочинения песен он сказал:

«Мне ИИ не нравится. Я не пробовал его использовать. Я не отправил ни одного запроса в ChatGPT или как он там называется, и не использовал ИИ для чего-либо. Честно говоря, я не знаю, как он работает. Но я слышал музыку, созданную ИИ. Моя девушка работала журналистом и брала интервью у шведских фолк-музыкантов, которые играли фолк-песни, сгенерированные ИИ. И я сказал: "Боже мой. Звучит неплохо. Звучит здорово". Но я не хочу об этом знать, потому что сочинение — это один из моих любимых аспектов работы в группе. Так что я приветствую творческие кризисы. Вы проходите через эти трудные времена, и в конце концов у вас что-то получается. Это очень полезно. Кроме того, ИИ, как ни крути, это обман. Это чушь. Это не музыка. Просто кто-то выбирает звуки, которые будет использовать компьютер. Так что настоящий музыкант не будет интересоваться ИИ. Только если ты заинтересован в том, чтобы делать деньги, и если ты полный идиот».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 146

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом