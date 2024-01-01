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Лидер OPETH о решении использовать экстремальный вокал на новой пластинке



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В новом интервью United Rock Nations гитарист/вокалист OPETH Mikael Åkerfeldt обсудил предстоящий альбом группы, "The Last Will And Testament", который выйдет 22 ноября на Reigning Phoenix Music/Moderbolaget. Насчёт своего решения использовать рычащий вокал в недавно выпущенном сингле “§1" он сказал:

«Я хотел попробовать. Я думал, и мы говорили в группе, что мы должны, может быть, попробовать и посмотреть, что получится, если мы напишем что-то чуть более тяжёлое. И я почувствовал, что хочу попробовать, смогу ли я сочинить такую музыку и вписать этот тип вокала в новую музыку. А я не делал этого уже много лет... Давненько это было. Так что я написал несколько партий и попробовал дэт-металлический вокал, и это звучало потрясающе. Кроме того, это дало ещё один голос этому персонажу в истории. Это стало преимуществом, в котором у меня не было необходимости на протяжении последних четырёх альбомов. Но теперь это был актив, который действительно мог быть полезен для всей концепции, для всей пластинки. Да и звучало это потрясающе. Я счастлив».




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