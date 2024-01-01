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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Opeth

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5 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

2 авг 2024 : 		 Новая песня OPETH

1 авг 2024 : 		 OPETH в процессе

30 июл 2024 : 		 Лидер OPETH о новом альбоме

23 июл 2024 : 		 Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH

5 июл 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 фев 2024 : 		 IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH

6 янв 2024 : 		 Основатель OPETH выпускает сборник стихов

17 ноя 2023 : 		 Новое видео OPETH

19 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой

25 янв 2023 : 		 Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби

20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

9 авг 2022 : 		 NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH

27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH

6 май 2022 : 		 Вышел саундтрек от лидера OPETH

28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги
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Профессиональное видео с выступления OPETH



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Профессиональное видео с выступления OPETH, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

OPETH Performs вЂњIn My Time Of NeedвЂќ At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video




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