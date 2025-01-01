Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DEATH SS 201
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEATH SS 201
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



14 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

22 янв 2025 : 		 Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»

10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

17 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON

8 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о решении использовать экстремальный вокал на новой пластинке

5 окт 2024 : 		 Юбилейный винил OPETH выйдет осенью

3 окт 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке

26 сен 2024 : 		 Лидер OPETH о любви к винилам

24 сен 2024 : 		 Выход нового альбома OPETH отложен

17 сен 2024 : 		 Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу

6 сен 2024 : 		 Новая песня OPETH

4 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

15 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»

13 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления OPETH



zoom
Профессиональное видео с выступления OPETH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом