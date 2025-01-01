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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 56
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 23
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Лидер OPETH о Поле Ди'Анно



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Mikael Åkerfeldt опубликовал следующее сообщение:

«Пол Ди'Анно. 1958–2024. ПОКОЙСЯ С МИРОМ.

Я знаю, что этот панегирик появился слишком поздно, но вот так. Я думал о том, чтобы отдать дань уважения Полу с того самого дня, как он ушёл из жизни. Его влияние на металлическую музыку и на OPETH невозможно переоценить.

Я помню яркий разговор с моим приятелем Йонасом Ренксе, в котором мы чуть ли не спорили о том, кто лучше поёт в IRON MAIDEN. При всём уважении к Blaze Bayley, но мы говорим о старых альбомах, на которых мы оба выросли. Йонас был непреклонен, что лучший вокалист — Пол, а не Bruce. "Почему?" — спросил я. Судя по послужному списку, Bruce записал гораздо больше отличных альбомов, в то время как Ди'Анно "всего" два. Какими бы отличными они ни были, Bruce просто сделал более долгую карьеру в IRON MAIDEN. Йонас ответил: "Его мягкий голос!" Я понял! Там, где Bruce — "сирена воздушной тревоги", у Пола была более чувствительная сторона голоса, когда это было необходимо. Такие песни, как "Prodigal Son" и "Remember Tomorrow" (на которую мы сделали довольно ужасный кавер), отлично демонстрируют эту прекрасную сторону рычащего и уверенного голоса Пола. Кроме того, "Killers" — один из лучших когда-либо выходивших хэви-металлических альбомов! Мне ещё предстоит углубить свои знания о его сольной группе, а также о других проектах, таких как BATTLEZONE.

Я никогда не встречался с Полом, но однажды он стоял передо мной в очереди в аэропорту, и я был слишком поражён (конечно же), чтобы поздороваться с ним.
Наши запоздалые, но глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и поклонникам».




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