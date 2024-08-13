13 авг 2024



Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»



Mikael Åkerfeldt в интервью Chaoszine обсудил свой прогресс в вокальном искусстве:



«На самом деле я не считаю себя певцом или гитаристом, если уж на то пошло. Я вижу себя музыкантом. Мне нравится сочинять музыку. Я считаю, что это увлекательно. Что касается вокала, никто больше не хотел этим заниматься в ранние годы OPETH. Думаю, поэтому им должен был стать я. И я не сравниваю себя со своими сверстниками и особенно со своими кумирами. Я не говорю: "Эй, Ронни Дио, какая у тебя фишка? Моя такая-то и такая-то. Я научу тебя кое-чему". Эти ребята на самом верху. Я просто как босяк, которому повезло.



Когда мы выпускаем собственные альбомы, я хочу слушать запись и не слышать себя. Поэтому мне нравится дистанцироваться от человека, который поёт на записи. И с дэт-металлическим вокалом это довольно легко, потому что, конечно, я не звучу так, когда говорю с вами сейчас. А чистый вокал я пытаюсь приблизить к своим кумирам настолько, насколько это возможно. Но каждому даётся именно его голос. Я ничему не учился. Большую часть времени я не знаю, что, чёрт возьми, я делаю. На последнем альбоме, который мы записали, мне кажется, я старался петь больше чистым вокалом, чем рыком.



Я не думаю о вокале. Это такой же инструмент, как и любой другой. Иногда требуется в пении выкладываться на все сто, а иногда можно не напрягаться. К счастью для меня, я могу издавать те звуки, которые хочу слышать. Так что в этом смысле я довольно разнообразный певец. Я не крутой, но я могу петь мягко, могу петь в среднем диапазоне, могу петь немного сильнее и могу исполнять дэт-металлические вокальные партии. Так что в этом смысле я охватываю многие аспекты музыки, которую хочу создать. Но я не мастер ни в одном из стилей. Просто я могу добиться тех результатов, которых хочу. А ещё мне трудно, как я уже сказал, воспринимать себя как певца. При этом никто другой не может занять моё место после всех этих лет. В этой группе я вокалист, так уж сложилось. И даже мне иногда трудно донести это до своего разума».



На вопрос, чувствует ли он, что чистое пение и дэт-металлический вокал идут как бы рука об руку, и если он становится лучше в чистом пении, то это помогает и в экстремальном вокале, он ответил:



«Хороший вопрос. Не совсем так. Это разные техники. Для меня чистое пение — это, прежде всего, попытка быть в тонусе. Если вы посмотрите на других певцов, есть люди, которые поют идеально, но у них не очень хороший и приятный голос. Что касается меня, то я в основном слышу негативные стороны своего чистого голоса, который, как я уже говорил, я не очень люблю слушать, то есть, так сказать, уродливые стороны моего собственного голоса. Поэтому я стараюсь выработать стиль, который не похож на меня. И с годами именно этот вокальный стиль получил наибольшее развитие, в то время как дэт-металлический вокал немного пострадал от этого. Но, конечно, вживую, исполняя множество старых песен, я использую и тот, и другой тип вокала. Вокал в дэт-металле, на мой взгляд, более последовательный, чем другие виды вокала. Но опять же, я не знаю. Это всё моё восприятие. Что думают люди в аудитории? "Он в тот день был не в форме" или "Он отлично спел в тот день". А я думаю, что я был так себе на обоих выступлениях. [Смеётся]».







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