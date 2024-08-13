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|||| 13 авг 2024

Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»



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Mikael Åkerfeldt в интервью Chaoszine обсудил свой прогресс в вокальном искусстве:

«На самом деле я не считаю себя певцом или гитаристом, если уж на то пошло. Я вижу себя музыкантом. Мне нравится сочинять музыку. Я считаю, что это увлекательно. Что касается вокала, никто больше не хотел этим заниматься в ранние годы OPETH. Думаю, поэтому им должен был стать я. И я не сравниваю себя со своими сверстниками и особенно со своими кумирами. Я не говорю: "Эй, Ронни Дио, какая у тебя фишка? Моя такая-то и такая-то. Я научу тебя кое-чему". Эти ребята на самом верху. Я просто как босяк, которому повезло.

Когда мы выпускаем собственные альбомы, я хочу слушать запись и не слышать себя. Поэтому мне нравится дистанцироваться от человека, который поёт на записи. И с дэт-металлическим вокалом это довольно легко, потому что, конечно, я не звучу так, когда говорю с вами сейчас. А чистый вокал я пытаюсь приблизить к своим кумирам настолько, насколько это возможно. Но каждому даётся именно его голос. Я ничему не учился. Большую часть времени я не знаю, что, чёрт возьми, я делаю. На последнем альбоме, который мы записали, мне кажется, я старался петь больше чистым вокалом, чем рыком.

Я не думаю о вокале. Это такой же инструмент, как и любой другой. Иногда требуется в пении выкладываться на все сто, а иногда можно не напрягаться. К счастью для меня, я могу издавать те звуки, которые хочу слышать. Так что в этом смысле я довольно разнообразный певец. Я не крутой, но я могу петь мягко, могу петь в среднем диапазоне, могу петь немного сильнее и могу исполнять дэт-металлические вокальные партии. Так что в этом смысле я охватываю многие аспекты музыки, которую хочу создать. Но я не мастер ни в одном из стилей. Просто я могу добиться тех результатов, которых хочу. А ещё мне трудно, как я уже сказал, воспринимать себя как певца. При этом никто другой не может занять моё место после всех этих лет. В этой группе я вокалист, так уж сложилось. И даже мне иногда трудно донести это до своего разума».

На вопрос, чувствует ли он, что чистое пение и дэт-металлический вокал идут как бы рука об руку, и если он становится лучше в чистом пении, то это помогает и в экстремальном вокале, он ответил:

«Хороший вопрос. Не совсем так. Это разные техники. Для меня чистое пение — это, прежде всего, попытка быть в тонусе. Если вы посмотрите на других певцов, есть люди, которые поют идеально, но у них не очень хороший и приятный голос. Что касается меня, то я в основном слышу негативные стороны своего чистого голоса, который, как я уже говорил, я не очень люблю слушать, то есть, так сказать, уродливые стороны моего собственного голоса. Поэтому я стараюсь выработать стиль, который не похож на меня. И с годами именно этот вокальный стиль получил наибольшее развитие, в то время как дэт-металлический вокал немного пострадал от этого. Но, конечно, вживую, исполняя множество старых песен, я использую и тот, и другой тип вокала. Вокал в дэт-металле, на мой взгляд, более последовательный, чем другие виды вокала. Но опять же, я не знаю. Это всё моё восприятие. Что думают люди в аудитории? "Он в тот день был не в форме" или "Он отлично спел в тот день". А я думаю, что я был так себе на обоих выступлениях. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 19 )

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13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Макаревич хуйни не скажет.
Но и скромняга - поет он иногда лучше, чем "ну пойдет". Minnets yta, она же Lovelorn Crime была красивой во многом из-за вокала.
Like!1
13 авг 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, не сказал бы что он похож на Макаревича, зубы не те, коварного прищура нет, волосы не вьются в афро.
13 авг 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, больше всех на Макара похож Даня Квят
13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, квят похож на главного хуя из Колдплей.
13 авг 2024
Corpsegrinder04
В общем и целом да. Простой фуфлыжник. На Макарену не похож. Ему бы шляпу ковбойскую и больше будет похож на бича из голливудских фильмов, которые стоят у бочек с огнём греются.
Like!2  Dislike!1
13 авг 2024
gravitgroove
Corpsegrinder04, по мне ему отлично бы подошел образ персонажей Дюма, можно было поржать хотя бы. Например, образ кардинала Джулио Мазарини.
Like!2
13 авг 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, или коменданта замка Иф.
А вообще по образам Дюма мне только перестроечные советские фильмы заходят. Конца 80-х начала 90-х, там какая-то своя тёмная романтика, в отличии от клоунских мушкетёров 79-го или французских фильмов с Жаном Маре.
Like!2
13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, я знаю, почему тебе не нравятся фильмы с Жаном Маре)
Like!3
13 авг 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, фантомас очень нравится комедийный. Серьёзные же фильмы - нравятся тоже, но менее.
А свою голубизну он в подвиг не определял. Поэтому пофиг . Для французов "под хвост" баловаться нормальное явление, как не прискорбно бы это было .
14 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, фантомас заебись, вообще французские комедии того периода крутые, если видишь заставку Gaumont, то следующие 1.5 часа пройдут отлично.
а что до Маре - вот пока в своё время не прочитал про него, никогда бы не подумал, никакой манерности и т.д.
13 авг 2024
gravitgroove
Corpsegrinder04, да ладно, я ржу до сих пор, когда Служанка Кэтти в исполнении Цыплаковой поет свою песню: "Усы и шпага - все при нём", или "Порадуемся на своем веку" - лучший трек для троллинга всех времен.
Like!1
13 авг 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, ну её в жопу. Меня радуют актёр типа Авилова. И в Монте Кристо и в продолжении мушкетеров Мордаунт.
13 авг 2024
WahrandPhain
Я не думаю о вокале. Это такой же инструмент, как и любой другой.

отлить в золоте, это должен повторять себе каждый говнарик и любитель волеро и лётчика
Like!1  Dislike!1
13 авг 2024
s
smolet18-02-44
Хорошо сказал по поводу "музыканта", да и скоромностью не обделён, этакий Ф. Емельяненко от мира музыки. Голос отличный как и чистый так и не чистый.
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13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
smolet18-02-44, федор супер скромный, встретил его в поезде однажды)
14 авг 2024
n
nkatsy
Классный он и певец, и гитарист.
Вживую вообще фантастика!
14 авг 2024
Н
Наугад
ИМХО у этого "не певца" и "не гитариста" один из лучших гроулов в металле вообще. Ну и игра на гитаре тоже не самая последняя.
14 авг 2024
M
Mike Barlow
Между тем, играть и петь он умеет.
Кажется, это не про "ложную скромность', а про то, что для него главное общая картина музыкального произведения, а не демонстрация технических навыков/физических возможностей.
Like!2
14 авг 2024
F
Fo0x
Ещё бы не косплеил проговых батьков как попугай, вообще был бы молодец.

просмотров: 1906

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