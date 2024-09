сегодня



Выход нового альбома OPETH отложен



OPETH выпустят новую работу, "The Last Will And Testament", 22 ноября вместо 11 октября из-за проблем с производством.



Mikael Åkerfeldt: «Мы стремимся поставлять продукт высочайшего качества, и для этого нам нужно немного больше времени, чтобы окончательный релиз соответствовал нашим стандартам. Мы понимаем, что это может вызвать разочарование, но мы искренне ценим ваше терпение и постоянную поддержку. Нам не терпится поделиться с вами этой новой музыкой, и мы уверены, что ожидание будет стоить того».







