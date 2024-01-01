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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
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*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*Новое видео NIGHTWISH 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Opeth

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24 сен 2024 : 		 Выход нового альбома OPETH отложен

17 сен 2024 : 		 Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу

6 сен 2024 : 		 Новая песня OPETH

4 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

15 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»

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8 авг 2024 : 		 Лидер OPETH хочет в тур с EUROPE

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2 авг 2024 : 		 Новая песня OPETH

1 авг 2024 : 		 OPETH в процессе

30 июл 2024 : 		 Лидер OPETH о новом альбоме

23 июл 2024 : 		 Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH

5 июл 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 фев 2024 : 		 IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH

6 янв 2024 : 		 Основатель OPETH выпускает сборник стихов

17 ноя 2023 : 		 Новое видео OPETH

19 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой

25 янв 2023 : 		 Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби

20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

9 авг 2022 : 		 NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH

27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH

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28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

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Выход нового альбома OPETH отложен



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OPETH выпустят новую работу, "The Last Will And Testament", 22 ноября вместо 11 октября из-за проблем с производством.

Mikael Åkerfeldt: «Мы стремимся поставлять продукт высочайшего качества, и для этого нам нужно немного больше времени, чтобы окончательный релиз соответствовал нашим стандартам. Мы понимаем, что это может вызвать разочарование, но мы искренне ценим ваше терпение и постоянную поддержку. Нам не терпится поделиться с вами этой новой музыкой, и мы уверены, что ожидание будет стоить того».




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