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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 58
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Opeth

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Профессиональное видео с выступления OPETH



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Профессиональное видео с выступления OPETH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

OPETH Unleashes "The Drapery Falls" Live At Bloodstock 2024; Official Pro-Shot Video Posted




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24 дек 2024
s
smolet18-02-44
Всё таки уникальная группа. Послушал песню The Drapery Falls, сколько красивых мелодий, контрастов имеет. Не перестаёт удивлять Михаэль своим голосом.
24 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
smolet18-02-44, это первая песня, с которой мне понравился гроулинг в музыке, именно она была моей точкой входа в дэтуху, лет 14 мне было, ещё в вк слушал.
а до этого прям отталкивало. в песне он ещё в идеальный момент начинается, как будто бы черти в тихих омутах перестают стесняться и выходят на поверхность, идеальный саундтрек к книжкам Лавкрафта
и на альбоме по соседству с ней Dirge for November, такая же охрененная вещь

просмотров: 219

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