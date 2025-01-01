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Гитарист OPETH планирует сольный альбом



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Fredrik Åkesson в недавнем интервью признался, что работает над сольным альбомом:

«Я как раз в середине процесса работы над ним. Два трека смикшированы и готовы. Третий уже готов. Я жду, когда мой хороший друг запишет для него вокал. Но первые два трека уже прошли мастеринг и готовы. Они инструментальные.

Это сложно, потому что в моей жизни происходит много событий, связанных с OPETH, а ещё я играл на нескольких альбомах GHOST и на сессиях с этими ребятами. Но как только у нас появится следующий промежуток в гастрольном и звукозаписывающем графике OPETH, я постараюсь сочинить оставшуюся часть. Мне нужно ещё шесть песен. У меня куча идей. У меня много зародышей песен, и мне нужно их доработать. Но да, это случится. Всё идёт своим чередом.

Я доволен первыми двумя треками, а третий будет крутым. На нём будет петь британский певец. Я уже говорил об этом в паре интервью, но это Biff из SAXON. Потому что я играл на его сольном альбоме, так что между нас есть связь. Мы друзья. Он потрясающий. Наверное, он сейчас на меня разозлится и скажет: "Маленький глупый мальчик-викинг". Но ему нравится эта песня... Я уже упоминал о ней в шведском журнале, так что я решил, что могу поделиться этим с вами».




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