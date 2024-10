сегодня



Юбилейный винил OPETH выйдет осенью



Восьмого ноября по случаю 25-летия альбома OPETH Still Life состоится выпуск его специального винилового варианта:



Side A

"The Moor"



Side B

"Godhead's Lament"

"Benighted"



Side C

"Moonlapse Vertigo"

"Face Of Melinda"



Side D

"Serenity Painted Death"

"White Cluster"





