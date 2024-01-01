Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 12
*Фрагмент нового релиза BEHEMOTH 11
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 18
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



5 окт 2024 : 		 Юбилейный винил OPETH выйдет осенью

3 окт 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке

26 сен 2024 : 		 Лидер OPETH о любви к винилам

24 сен 2024 : 		 Выход нового альбома OPETH отложен

17 сен 2024 : 		 Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу

6 сен 2024 : 		 Новая песня OPETH

4 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

15 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»

13 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»

8 авг 2024 : 		 Лидер OPETH хочет в тур с EUROPE

5 авг 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

5 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

2 авг 2024 : 		 Новая песня OPETH

1 авг 2024 : 		 OPETH в процессе

30 июл 2024 : 		 Лидер OPETH о новом альбоме

23 июл 2024 : 		 Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH

5 июл 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 фев 2024 : 		 IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH

6 янв 2024 : 		 Основатель OPETH выпускает сборник стихов

17 ноя 2023 : 		 Новое видео OPETH

19 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой

25 янв 2023 : 		 Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби

20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

9 авг 2022 : 		 NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH

27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Юбилейный винил OPETH выйдет осенью



zoom
Восьмого ноября по случаю 25-летия альбома OPETH Still Life состоится выпуск его специального винилового варианта:

Side A
"The Moor"

Side B
"Godhead's Lament"
"Benighted"

Side C
"Moonlapse Vertigo"
"Face Of Melinda"

Side D
"Serenity Painted Death"
"White Cluster"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 47

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом