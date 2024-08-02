1 авг 2024



OPETH в процессе



Басист OPETH Martín Mendéz положительно ответил на вопрос о том, что закончил запись своих партий, однако добавил, что работа над альбомом "в процессе". На вопрос о том, ожидают ли поклонники OPETH новой музыки до конца года, он сказал:



«Думаю, вы услышите новости очень скоро».







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