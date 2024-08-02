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*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
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|||| 1 авг 2024

OPETH в процессе



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Басист OPETH Martín Mendéz положительно ответил на вопрос о том, что закончил запись своих партий, однако добавил, что работа над альбомом "в процессе". На вопрос о том, ожидают ли поклонники OPETH новой музыки до конца года, он сказал:

«Думаю, вы услышите новости очень скоро».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 авг 2024
Saint Portnoy
Да уже есть и обложка, и название. "The Last Will And Testament", выходит 11-го октября

просмотров: 127

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