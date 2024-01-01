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Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»



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Mikael Åkerfeldt в интервью Bloodstock TV рассказал о новом альбоме. На вопрос о том, является ли недавно выпущенный первый сингл "§1", содержащий экстремальный вокал, показательным для всей пластинки, он ответил:

«Да, я так думаю. Может быть. В этом смысле — да. На других песнях есть скриминг — не на всех, но на некоторых. Хороший скриминг, должен признать. Это очень беспокойная пластинка. Кто-то сказал, что она "клаустрофобная". И это не очень радостная пластинка. Она очень... Каждая металлическая группа использует слово "мрачная", но она беспокойная — я бы так её охарактеризовал. Мы не топчемся на одном месте. Мы просто фонтанируем идеями. Как в TikTok».

Что касается названия "The Last Will And Testament", он сказал:

«Да, это концептуальная пластинка, которая в основном посвящена чтению последней воли и завещания главного героя, который скончался, — богатого старого ушлёпка. Умирает консервативный, старый, суровый, аристократичный патриарх, и альбом начинается с того момента, когда он созвал своих троих детей, чтобы вместе с адвокатами ознакомиться с его последней волей и завещанием».

На вопрос о том, как ему пришла в голову концепция нового альбома OPETH, Mikael ответил:

«Это не совсем моя идея. Я заинтересовался этой темой ещё на прошлой пластинке. На ней есть песня, в английском варианте она называется "Universal Truth" — кажется, мы сняли на неё клип — она тоже была посвящена таким темам, как некрепкие кровные узы, как деньги могут довести членов семьи до хаоса. Так что я заинтересовался этой темой. А ещё появился сериал "Наследники", не знаю, видели ли вы его, но это отличный сериал о борьбе за власть между братьями и сестрой, пришедшими к власти после скончавшегося отца, похожего на Руперта Мёрдока.

Эта концепция интересна. А ещё мне помогает, когда есть какая-то общая тема, если я собираюсь сочинять тексты. Иначе в итоге я пишу вещи, смысл которых потом сам же не могу объяснить».




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