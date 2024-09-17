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|||| 17 сен 2024

Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу



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Mikael Åkerfeldt в недавнем интервью обсудил новую студийную работу OPETH "The Last Will And Testament", релиз которой намечен на 11 октября:

«У меня нет социальных сетей. Альбом ещё не вышел, так что я не читал никаких рецензий, но я бываю на YouTube, хотите верьте, хотите нет, время от времени, так что я видел некоторые комментарии к видео: "О мой Бог, OPETH вернулись. Mikael вернулся", и всё в таком духе. И да, на альбоме есть немного скриминга. И это здорово, что слушатели это ценят. Но это также немного раздражает».

Он объяснил, почему его «раздражает», что так много внимания уделяется тому факту, что он снова рычит на альбоме OPETH:

«Я решил не расстраиваться. Я уже не молод. Я решил, что просто приму это: "Тебе нравится? Тебе нравится, что я так делаю? Отлично. Я буду рад". Но разве это всё, чем мы известны? Мы выпустили четыре альбома подряд без такого вокала, и людям это понравилось... Так много внимания уделяется скримингу, что у меня появились мысли потроллить фанатов, выпустив откровенно дрянную пластинку с отличным скримингом и посмотреть, что они об это думают.

Но я по-настоящему доволен этим альбомом. Скриминг хорош. Он соответствует этой музыке и концепции альбома. Так что в целом я доволен».

Когда ведущий отметил, что на "The Last Will And Testament" очень много рычащего вокала, Mikael согласился:

«Да, может быть, 50 на 50, а может, и больше. Но было прикольно заниматься это снова. Я не рычал на альбомах OPETH уже довольно давно. "Watershed" был последним альбомом с таким вокалом. Я написал песни. Я начал с той, что называется "Paragraph One"["§1"]. Я попробовал порычать, чтобы понять, впишется ли это в музыку, потому что я уже давно не сочинял музыку с намерением использовать такой вокал. Так что я не знал, получится ли это, но мне показалось, что это здорово. Так что я подумал: "Неплохо". Кроме того, это концептуальная запись, и она дала голос главному герою истории. Так что я решил: "Хорошо, я попробую"».

Что касается концепции нового альбома OPETH, Mikael сказал:

«Люди слышали первую песню §1. Она начинается с шагов, ведущих к двери. Дверь открывается, и мы выходим. Умер патриарх, отец. Он богатый, консервативный, суровый старикан, и альбом начинается с того, что его дети, трое его детей, приходят на оглашение его последней воли и завещания, чтобы, так сказать, узнать, что они получат. И затем на протяжении всего альбома все тексты написаны в форме завещания — так, как если бы они были написаны в завещании, с параграфами, что объясняет названия или отсутствие названий. На протяжении всего чтения он раскрывает секреты в основном о себе, но многие из этих секретов сразу же затрагивают его детей и переворачивают их жизнь с ног на голову. И в конце концов в этой истории тоже есть крутой поворот».




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17 сен 2024
M
Mike Barlow
Еще можно металлическое быдло потроллить: вместо электрогитары на домре сыграть, акустической.
Смелое решение, открытость всему новому, незамкнутость в рамках субкультур.

просмотров: 593

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